Weggeefkelder biedt tweedehands meubilair én werkervaring

'Ik kreeg de koelkast van de buren. Fijn, maar die kan ik niet alleen tillen'

Cliënten kunnen aangeven wat ze nodig hebben. Het initiatief kwam vrijwilliger Eric van der Luitgaarden (55) goed uit. Hij is pas verhuisd. "Zijn woning is grotendeels ingericht met gekregen spullen," vertelt begeleider Nel van Laar (60). "Maar jij hebt me ­alleen geholpen met de wasmachine," zegt Van der Luitgaarden lachend.



Niet breed

De 'thuisbegeleiders', zestig vrouwen, nemen spullen in ­ontvangst voor zelfstandig wonende Amstelringcliënten. Dat ging vaak moeizaam. "Mijn buurvrouw weet dat ik bij mensen kom die weinig hebben, dus krijg ik haar oude koelkast. Heel fijn, maar ik zou niet weten hoe ik die koelkast in mijn eentje naar driehoog sjouw," vertelt Van Laar.



Dat probleem is verdwenen met de komst van de Weggeefkelder. Zij coördineert, een handjevol vrijwilligers helpt haar bij de uitvoering.



Het team van de Weggeefkelder bestaat uit thuisbegeleiders en mensen als Van der Luitgaarden en Slager, die het zelf ook niet breed hebben. "Het is leuk om te doen," vindt Van der Luitgaarden. "Ik heb eerder in een fabriek gewerkt, maar daar zou ik nu niks meer aan vinden. Dit vind ik wel leuk."



Slager knikt. "Je krijgt weer een beetje ritme in je leven. Bovendien kom je weer eens onder de mensen. Die sociale interactie vind ik fijn."



Weggeefkelder, De Klencke 111, Amsterdam