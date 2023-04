Wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag ontslagen directeur Atria vecht terug

Kaouthar Darmoni werd als directeur van Atria ontslagen nadat 21 oud-medewerkers hun beklag over haar hadden gedaan. Beeld ANP

Schuldig aan grensoverschrijdend (seksueel) gedrag en fraude of slachtoffer van een complot? Die vraag zweefde woensdag boven de rechtszaak van Kaouthar Darmoni tegen de raad van toezicht van Atria, het kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis waar ze eind vorig jaar als directeur werd ontslagen.

Het was een bij vlagen pijnlijke zitting. Darmoni (1968) kon haar emoties nauwelijks de baas toen ze aan het slot zelf kort het woord nam. Ze klaagde dat ze ten onrechte werd neergezet als een ‘academische crimineel’ en ‘seksuele pervert’. Ze zei dat de voorzitter van de raad van toezicht haar een jaar geleden had gewaarschuwd dat onderzoek naar haar opereren als directeur ‘bloody and dirty’ zou worden. “En dat is uitgekomen.” Ze somde op wat ze allemaal had verloren: haar baan, haar woning, haar reputatie.

De voorzitter zei dat ze slechts had gewaarschuwd voor de mediastorm die kon losbarsten als de zaak in de openbaarheid zou belanden. Dat gebeurde eind vorig jaar, toen de Volkskrant berichtte dat Darmoni was ontslagen op basis van een onderzoek door Hoffmann Bedrijfsrecherche.

Gênante uitspraken

In de rechtszaal haalde advocaat Huib van Hapert namens Atria aan Darmoni toegeschreven uitspraken aan: ‘Je bent altijd met mij in mijn hart, en ergens anders ook, on top of my clitoris’ en ‘Cross your fingers and spread your legs.’ Archiefmedewerkers van Atria zou ze ‘opgedroogde kutjes’ hebben genoemd. Van Hapert: “Te gênant en te ongepast voor woorden.”

Volgens Van Hapert had Darmoni zich eind mei vorig jaar, toen het Hoffmannonderzoek op het punt van beginnen stond, ‘tactisch ziekgemeld’, om aan ontslag te ontsnappen. Dat kwam er zeven maanden nadien toch, nadat 21 oud-medewerkers hun beklag over haar hadden gedaan.

Ook het vermeende vervalsen van haar cv wordt haar zwaar aangerekend door Atria. Zo zou ze helemaal niet aan de Sorbonne in Frankrijk hebben gestudeerd en haar werk aan de Universiteit van Amsterdam hebben opgepimpt. Haar capaciteiten als fondsenwerver zouden ook zwaar te wensen hebben overgelaten. En in 2021 zou ze heimelijk voor haar beschadigende passages uit een tevredenheidsonderzoek onder medewerkers hebben verwijderd.

Kritiek op onderzoek Hoffmann

Darmoni ontkent dat alles. Haar advocaat Marloes Sterrenberg stelde dat ze nog in maart vorig jaar een loonsverhoging had gekregen na een positieve beoordeling door de raad van toezicht.

Sterrenberg bracht een notitie in van hoogleraar bestuurskunde Michiel de Vries (Radboud Universiteit), waarin staat dat het onderzoek van bureau Hoffmann de context van de gebeurtenissen over het hoofd ziet. Hij schetste die als volgt: Darmoni werd in 2019 aangetrokken om een reorganisatie door te voeren en financieel orde op zaken te stellen. Dat stuitte intern op weerstand.

De Vries noemde het ‘zeer wel mogelijk’ dat de klachten tegen Darmoni het gevolg waren van ‘onvrede/wrok/rancune van ex-medewerkers’ over de door haar gewenste veranderingen. Hij citeerde uit een brief van de vertrouwenspersoon van Atria uit maart vorig jaar: ‘De Raad van Toezicht geeft aan signalen te hebben dat medewerkers samenspannen tegen de bestuurder.’

Zonder inkomsten

Volgens haar advocaat zit Darmoni zonder inkomsten sinds haar ontslag, en stapelen de schulden zich op. De rechter beslist eind deze maand over onder meer haar verzoek voor loondoorbetaling. De bodemzaak gaat langer duren.