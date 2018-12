Wegens groeiend aantal reizigers een extra pont in 2019

130.000 naar verwachting zullen in 2030 130.000 reizigers per dag gebruik maken van de IJveren

Het gemeentebestuur hoopt de groei op te kunnen vangen met een uitbreiding van de vloot en een betere spreiding van fietsers. "De maatregelen die we nemen zijn nodig om de stad aan beide zijden van het IJ goed bereikbaar te houden," aldus Dijksma.



Zo wordt begin volgend jaar IJveer 63 in gebruik genomen. Het is het vierde veer in de 60-serie van grote ponten, waar zo'n 310 mensen op passen. Daarnaast wordt de vloot verduurzaamd. De eerste veren moeten in 2022 uitstootvrij zijn.



IJpleinveer

De pont naar het IJplein vertrekt nu direct achter het Centraal Station, maar de steiger wordt verplaatst naar het verlengde van de Oostertoegang, aan de oostzijde van het station. Door de verkorte reistijd naar de overkant zullen fietsers hierdoor minder gebruikmaken van de Buiksloterveer, zo is de verwachting.



