Wegen naar Zandvoort afgesloten, NS roept op niet te komen

Drukte rond het middaguur, op het strand van Zandvoort.

De Veiligheidsregio Kennemerland heeft al gezegd dat de parkeerplaatsen in Zandvoort vol zijn en dat mensen dus niet meer met de auto konden komen. Om 15.30 uur maakte de gemeente bekend dat de toegangswegen naar de badplaats worden afgesloten. Het gaat om de wegen vanuit Aerdenhout en Bloemendaal.

“Binnen Zandvoort staan auto’s stil. Inzittenden beginnen last te krijgen van oververhitting. Uit veiligheidsoverwegingen hebben we besloten de toegangswegen te sluiten,” vertelt een woordvoerder. Eerder op de dag riepen de Veiligheidsregio Kennemerland, evenals de gemeenten Castricum en Ouder-Amstel mensen al op niet naar Zandvoort te komen. ‘Wilt u nog naar Zandvoort? Doe het niet!’, twitterde Marianne Schuurmans, voorzitter van de veiligheidsregio waar Zandvoort onder valt.

‘Gespreid terug naar huis’

Ook de treinen zitten overvol. De NS vraagt mensen die al in Zandvoort zijn om ‘zo gespreid mogelijk’ terug naar huis te gaan. “Er rijden extra treinen tot 23.00 uur. Kom je op het station en zie je dat het druk is, stel de terugreis dan uit,” zegt een woordvoerster.

Haarlem-Zandvoort: door grote drukte is voldoende afstand houden in de trein onmogelijk. https://t.co/axyyfHaEPO #HlmZvt — NS online (@NS_online) 31 juli 2020

“We hadden al rekening gehouden met deze drukte,” laat een woordvoerster weten. “Daarom zetten we extra lange treinen in en laten we ze langer doorrijden.” Normaal vertrekken er in de zomermaanden tot 19 uur ’s avonds vanaf Amsterdam en Haarlem in totaal zes treinen per uur, vrijdag wordt dat opgerekt tot 23 uur.

Eerder op de dag werd mensen nog gevraagd hun bezoek wat later te plannen, maar de NS vraagt strandgangers nu helemaal af te zien van een dagje Zandvoort.

Het is nog niet bekend hoeveel mensen vrijdag naar Zandvoort zijn gekomen. “Op een normale zomerse dag zijn er 100.000 bezoekers. Ik weet niet waar we nu op staan, maar ik denk wel dat we daarnaartoe gaan,” laat de gemeentewoordvoerster weten.

De auto-parkeerplaatsen bij het strand en langs de Zeeweg zijn vol. Wie met de auto naar Castricum aan Zee wil, moet omkeren bij rotonde Bakkum. Wil je toch komen? Kies voor de (OV)fiets, of de (strand)bus. Later op de dag verwachten we minder drukte op de toevoerwegen. — Gemeente Castricum (@Castricum_NL) 31 juli 2020

Kom niet naar de Ouderkerkerplas. Het is vol! pic.twitter.com/BJzuNoLZzw — Gem. Ouder-Amstel (@Ouder_Amstel) 31 juli 2020

Of het treinverkeer richting Zandvoort stilgelegd gaat worden als het echt te druk wordt, wil de woordvoerder van de NS niet zeggen. “Onze oproep dient als waarschuwing. De door de overheid verplichte afstand houden is niet mogelijk.” Ze wijst erop dat dat sowieso al het geval is in het openbaar vervoer. “Vandaar natuurlijk de mondkapjesplicht.”