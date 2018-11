Weg vrij voor namaak van dure medicijnen

We zijn niet over een nacht ijs gegaan AMC

Nederland kent ongeveer zestig patiënten die afhankelijk zijn van CDCA. De chronische stofwisselingsziekte zorgt voor vroegtijdige staar, vetgezwellen in pezen, bewegingsstoornissen en epilepsie.



De spectaculaire actie om CDCA na te maken verminderde de jaarlijkse zorgkosten met 10 miljoen euro. In Nederland gaat jaarlijks 5 miljard naar medicatie voor patiënten.



Niet zuiver

Producent Leadiant liet het echter niet zitten bij het initiatief van Amsterdam UMC en schakelde de Inspectie in voor kwaliteitscontrole op het middel. Die constateerde dat Amsterdam UMC geen zuivere grondstof had gebruikt.



Met een zuivere grondstof mag het ziekenhuis het middel dus wel na­maken. Voorwaarde is verder dat alleen patiënten van Amsterdam UMC het nagemaakte middel gebruiken. Deze vorm van medicijnen namaken is al jaren wettelijk geoorloofd, maar moet dus zorgvuldig worden uitgevoerd, aldus de Inspectie.



"We zijn blij met dit besluit de Inspectie," aldus apotheker Marleen Kemper woensdagochtend tegen de NOS. Ze weet niet wanneer patiënten het namaakmiddel opnieuw kunnen gebruiken. "Het is niet eenvoudig een zuivere grondstof te vinden."