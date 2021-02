Weespse wethouder stapt op na onenigheid windmolens

Beeld Getty Images

De fractie van GroenLinks diende deze week een motie in om de Bloemendalerpolder te schrappen als mogelijke locatie voor windmolens. Deze motie krijgt steun van een meerderheid in de gemeenteraad van Weesp.

Dat was tegen het zere been van GroenLinkswethouder Miner. De Bloemendalerpolder is aangewezen als ‘zoekgebied’, wat betekent dat de mogelijkheid van windmolens hier wordt onderzocht. Miner wilde daaraan vasthouden.

Maar volgens zijn partij is er geen draagvlak voor windmolens in de Bloemendalerpolder. Daarmee is GroenLinks volgens Miner minder principieel dan hijzelf. ‘In het verkiezingsprogramma van GroenLinks staat in mijn ogen niet voor niets het klimaat centraal’, schrijft hij. GroenLinks heeft Carin Ogier voorgedragen als zijn opvolger.

Windmolens op de gemeentegrens

In de motie richt de Weesper gemeenteraad zijn pijlen ook op de windmolenplannen in Diemen en Amsterdam, de gemeente waar Weesp op termijn in opgaat. Omdat die gemeenten ook hun zoekgebieden hebben rond de gemeentegrens met Weesp zijn er volgens de motie mogelijk gevolgen voor de inwoners van Weesp.

Op aandringen van de gemeenteraad gaat het gemeentebestuur van Weesp daarom in gesprek met Diemen en Amsterdam. Eerder deden de buurgemeenten Zaanstad, Oostzaan, Landsmeer en Ronde Venen dat ook al vanwege Amsterdamse windmolenplannen vlakbij de gemeentegrens.