Weesperstraat voer voor complotdenkers: ‘Overheid wil met ‘15-minutenstad’ de vrijheden van burgers afnemen’

De afsluiting voor autoverkeer van de Weesperstraat leidt tot verkeerschaos. De gemeente sluit de straat af om te kunnen onderzoeken wat de effecten zijn op verkeer, veiligheid, luchtkwaliteit, geluid en beleving van de bewoners. Beeld RAMON VAN FLYMEN/ANP

“Dit is nou wat een 15-minute-city is,” riep de boze automobiliste maandagochtend vanuit haar Mini Cooper richting een verslaggever van deze krant. Tussen alle reacties die deze week loskwamen op het afsluiten van de Weesperstraat leek dit een opmerkelijke. Want wie dacht om deze week ergens in het centrum binnen een kwartier te kunnen komen, kwam bedrogen uit. Het autoverkeer staat door de proef van het gemeentebestuur muurvast. Maar dat was dan ook niet wat ze bedoelde, zo leerde een blik op sociale media.

De ‘15-minutenstad’ wordt, in reactie op de ‘knip’, ook veelvuldig aangehaald op Twitter. Dat platform vormt uiteraard verre van een doorsnede van de samenleving, maar is des te meer een echokamer voor complotdenkers. En zij zien in het stedenbouwkundige idee van een stad waarin alles binnen loop- en fietsafstand te bereiken is, het zoveelste bewijs dat de overheid uit is op een controlestaat waarin de vrijheden van burgers tot een minimum zijn teruggebracht. En in die visie is het besluit van het Amsterdamse stadsbestuur om bij wijze van proef sommige straten af te sluiten de zoveelste voorbode van de controlestaat die overheden aan het uitrollen zijn, waarbij burgers worden ‘opgesloten’.

Kleine dorpjes

Het idee van de 15-minutenstad ontstond zo’n tien jaar geleden. In 2012 hield de Amerikaanse architect Kent Larson een TED-talk over de inrichting van leefbare steden van de toekomst. Daarin zet hij uiteen hoe met behulp van technische innovatie meer mensen op een klein oppervlak kunnen wonen. Steden moesten volgens hem conglomeraten van kleine dorpjes (‘compact urban cells’) worden, waarbij alle faciliteiten eenvoudig bereikbaar zijn.

De Frans-Colombiaanse urbanist en hoogleraar Carlos Moreno, verbonden aan de Sorbonne Universiteit in Parijs, werkte het planologische concept uit in een in 2016 verschenen artikel waarin hij de term 15-minutenstad muntte. Steden zouden leefbaar blijven als het gebruik van de auto wordt teruggeschroefd en alle inwoners de dagelijkse basisbehoeften zoals school, werk, winkels, huisartsen, openbaar vervoer, cultuur en natuur binnen 15 minuten fietsen of lopen kunnen bereiken. Hij stutte met zijn plan de campagne van de Parijse burgemeester Anne Hidalgo in 2020, toen zij opging voor een nieuwe termijn.

Kentekenregistratie

Het concept van de 15-minutenstad is inmiddels omarmd door stedenbouwkundigen over de hele wereld en wordt behalve in Parijs ook in steden als Barcelona en Kopenhagen als leidraad gebruikt in het denken over mobiliteit en de inrichting van de publieke ruimte. Amsterdam is overigens nog geen 15-minutenstad, zo bleek uit een masterscriptie van Petar Koljensic, voormalig student aan de Technische Universiteit van Wenen en nu onderzoeker aan de TU Delft.

Begin dit jaar startte de Britse stad Oxford, conform de principes van de 15-minutenstad, met het weren van auto’s uit sommige buurten, zogenoemde ‘low traffic neighbourhoods’. Daarbij werden de kentekens van auto’s door camera’s geregistreerd, zodat sommige auto’s wel, en andere geen toegang hadden tot delen van de stad.

Great reset

Het nieuws werkte als een rode lap op een stier voor complotdenkers, die na de Covid-pandemie en de daaruit voortvloeiende lockdowns, vaccinaties en QR-toegangcodes, in de 15-minutenstad opnieuw bewijs zien dat de overheid bezig is met het onderwerpen van burgers. Er volgde een demonstratie waar zo’n tweeduizend mensen op afkwamen, die de verkeersmaatregel onder meer vergeleken met concentratiekampen en de getto’s waarin tijdens de Tweede Wereldoorlog Joodse mensen bijeen werden gedreven. Ook werden de pijlen gericht op het World Economic Forum in Davos, waar de ‘great reset’ gepland zou zijn. Dit is volgens complotdenkers een sinister plan van de ‘wereldelite’ om een totale controlestaat in te voeren, naar het voorbeeld van de communistische partij in China.

QAnon

Inmiddels ontvangt de 64-jarige Moreno doodsbedreigingen en is de 15-minute-city een geliefde boksbal van QAnon-aanhangers. Het stedenbouwkundige idee is opgenomen in de complotcanon van de great reset, Agenda 2030 en de QR-samenleving: allen zouden bedacht zijn door het World Economic Forum en uitgerold door mondiale elites die de bevolking willen knechten. Ook voor de conservatieve Canadese denker Jordan Peterson is de 15-minutenstad een steen des aanstoots. ‘Het idee dat idiote, tirannieke bureaucraten bepalen waar je naartoe mag rijden is pervers,’ zei hij. Daar zou de gefrustreerde automobiliste die begin deze week vaststond op de Weesperstraat het zomaar mee eens kunnen zijn.