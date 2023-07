Weesperknip: elk nieuw incident bij hulpdiensten is voor oppositie extra munitie tegen verkeerswethouder

Nu hulp- en nooddiensten afgelopen weekend weer tegen vertragingen aanliepen vanwege het vastlopende verkeer is er donderdag een nieuw spoeddebat over de knip in de Weesperstraat. Weer zal verkeerswethouder Melanie van der Horst moeten verdedigen dat ze ‘in control’ is.

In de Weesperstraat moest ambulancepersoneel vrijdagnacht een bloembak handmatig verplaatsen voor een vrije doorgang, waardoor de hulpdienst vertraging opliep. Die bakken staan doorgaans in het midden van de weg, maar een daarvan was op de rijbaan geplaatst. Hoe de fikse gevaartes toch weer op de weg zijn gekomen, is niet duidelijk. De gemeente spreekt van vandalisme en een incident, en heeft aangifte gedaan tegen de verantwoordelijken.

Maar bij de oppositie heeft het voorval kwaad bloed gezet. Zonder de knip zouden de bloembakken daar immers überhaupt niet staan. De VVD heeft met Denk, JA21, CDA, FvD en Lijst Kabamba een nieuw spoeddebat aangevraagd voor donderdag.

Een tweede spoeddebat, nadat VVD-raadslid Daan Wijnants er vorige week ook al een had aangevraagd om de knip per direct te stoppen. Nu blijkt dat hij toen een cruciale vraag aan verkeerswethouder Melanie van der Horst heeft gesteld: hij wilde dagelijks een brief aan de gemeenteraad waarin staat of de hulp- en nooddiensten tegen problemen zijn aangelopen vanwege de kniplocaties rondom de Weesperstraat.

Van der Horst moest de brieven wel toezeggen, omdat uit het debat bleek dat haar informatievoorziening over incidenten niet goed op orde was, ze de raad onvolledig had geïnformeerd en ze de oppositiepartijen daarom ergens tegemoet moest komen. Inmiddels zijn vijf brieven met dagelijkse updates gestuurd.

Stilgevallen elektrische vrachtwagen

Het helpt niet mee dat afgelopen weekend qua verkeersproblemen een perfecte storm optrad. Een brandweerwagen die naar Noord moest voor een melding van gaslucht liep flinke vertraging op. De brandweer zelf wijt het niet direct aan de knip, maar stelt dat de vertraging te maken zou hebben met de combinatie van vele werkzaamheden en afsluitingen in de hele stad, waar de knip overigens ook onderdeel van is.

Gewezen werd onder meer op de wegwerkzaamheden op de A10 afgelopen weekend en de drukbezochte Keti Kotiviering. Daarnaast moest de IJtunnel tijdelijk dicht, omdat een elektrische vrachtwagen in de tunnel was stilgevallen. Een ongeluk op de A9 zondag versterkte het beeld dat de hele stad stilstaat vanwege de vier kniplocaties bij de Weesperstraat. Een cocktail waarin alles wat kán misgaan ook misgaat. Met de knip als druppel.

Shula Rijxman

Na deze week wil de gemeente met de metingen beginnen om te kijken welk effect de proef heeft gehad op luchtkwaliteit en verkeersstromen. De stad groeit, in 2030 wonen er meer dan 1 miljoen mensen, de ponten zijn nu al overvol, de fietspaden puilen uit, en steeds meer Amsterdammers hebben een auto. De resultaten van deze proef moeten bijdragen aan het anticiperen op al deze ontwikkelingen. Het zou dan ook zonde zijn om nu te stoppen, zeggen coalitiepartijen GroenLinks, PvdA en D66, gesteund door Partij voor de Dieren, Volt en Bij1.

Tegelijkertijd zullen de partijen afwegen of het nog wel nut heeft de proef op de huidige manier voort te zetten nu het debat zo door incidenten gekaapt wordt. D66 zal zich afvragen of het doorzetten van de huidige proef in verhouding staat tot de potentiële schade die haar wethouder kan oplopen. De partij verliest liever het experiment dan dat ze na de vertrokken Shula Rijxman weer een D66-wethouder met flinke krassen overhoudt.

Agenda autoluw

Het zijn vragen die Van der Horst tijdens het wekelijkse overleg met de burgemeester en andere wethouders dinsdag ook zal stellen. Ze moet de komende weken nog zeker twintig brieven sturen met nieuwe updates. Elk incident met de hulp- en nooddiensten is voor de oppositie nieuw voer om te betogen dat Van der Horst de controle kwijt is.

Elk nieuw debat leidt daarnaast ook af van het door het college gestelde doel van de proef: toewerken naar een stad waar de auto steeds minder dominant wordt om de leefbaarheid te vergroten. De proef zet het draagvlak voor die agenda autoluw op de lange termijn vooralsnog vooral onder druk. De vraag is hoelang wethouder Van der Horst dat het nog waard gaat vinden.

Maandag geen nieuwe incidenten

Maandag zijn geen nieuwe incidenten gemeld van de nood- en hulpdiensten, zegt Van der Horst in haar dagelijkse update. Ook zegt ze de problemen met aanvullend openbaar vervoer en leerlingenvervoer opgelost te hebben. Deze mogen door de slagbomen, maar vervoerders RMC en Munckhof moeten hiervoor hun kenteken doorgeven. RMC blijkt dit niet te kunnen doen, waardoor ze maandag werden tegengehouden. Van der Horst heeft nu de opdracht gegeven om alle auto’s met RMC-logo door de slagbomen te laten rijden.