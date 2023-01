Weesp na de fusie: Het clubhuis van FC Weesp is er nu ook voor muziekles en potje bingo

Rutger ter Hoeven en Ron Anches van FC Weesp. Beeld Jennifer Gijrath

Het hoofdveld ligt er prachtig bij. Met dank aan de fusie met Amsterdam, zegt voorzitter Ron Anches van FC Weesp er meteen bij. “We zitten hier op veengrond. Als het maar een beetje had geregend, stonden de plassen op het veld.”

Medebestuurder Rutger ter Hoeven: “Het hoofdveld is toch het visitekaartje van de club. Als daar niet kan worden gespeeld, is dat vervelend. Amsterdam heeft het beheer overgenomen en brengt heel veel ervaring en deskundigheid mee. Het veld is gefreesd en geprikt en sindsdien zijn er vrijwel geen problemen meer.”

Het was wel even slikken om het beheer en onderhoud van het sportcomplex uit handen te geven. De club beschikt over een grote groep vrijwilligers en die waren er juist trots op om zoveel mogelijk zelf te doen. Ter Hoeven: “Er is veel over gesproken. De angst was dat we de controle zouden kwijtraken.”

“Onze vraag aan de vrijwilligers was: geef Amsterdam een kans. Dat is gelukt. En Amsterdam heeft het heel netjes gedaan. Het is niet zo dat de gemeente de boel hier heeft overgenomen. Alles gebeurt in goed overleg. Er wordt echt naar ons geluisterd.”

Gediplomeerde trainers

Een bijkomend voordeel: beheer en onderhoud van het buitenterrein kosten tegenwoordig aanzienlijk minder geld. Het verschil kan elders worden ingezet. Anches: “Ons uitgangspunt is steeds geweest: het geld moet op de velden staan in de vorm van gediplomeerde trainers. Voorheen ging een groot deel van het budget naar het clubhuis.”

“Afgelopen jaar hebben we 25 jeugdtrainers naar de KNVB-opleiding kunnen sturen en nog eens 25 jeugdspelers kunnen laten opleiden als pupillentrainer. Dat is een investering in kwaliteit. Het is ook een voorschot op de toekomst. Er wordt flink gebouwd in Weesp en de verwachting is dat ook de club enorm gaat groeien.”

Er kleeft ook een nadeel aan de uitbesteding. De verhuur van velden aan scholen, maatschappelijke organisaties en bedrijven loopt tegenwoordig ook via de gemeente. “Die inkomsten zijn we voortaan kwijt,” zegt Ter Hoeven. “Er is wel een goede regeling voor in de plaats gekomen. Een deel van het geld vloeit via de gemeente weer terug naar de club.”

Anches: “En we zijn ook van een taak verlost. We drijven als organisator op de inzet van onze vrijwilligers. Het is elke keer weer de vraag voor het bestuur: wat mag je van vrijwilligers verwachten en wat is te veel gevraagd?”

Blauwe jassen

Een sportclub heeft bovendien te maken met ups en downs. Op het veld, maar ook binnen de organisatie. Toen Anches en Ter Hoeven drie jaar geleden aantraden, liet de betrokkenheid van de leden te wensen over. “We hebben in de eerste periode ingezet op het verbeteren van de sfeer,” vertelt Anches. “Er zijn veel gesprekken gevoerd. We hadden een organigram met meer lege plekken dan namen. Nu is dat andersom.”

Ter Hoeven wijst op de mooie blauwe jassen die alle medewerkers hebben gekregen. “Ik kom ze ook tegen in de supermarkt. Ze worden met trots gedragen.”

De fusie met Amsterdam heeft ook andere ontwikkelingen in een stroomversnelling gebracht. Ter Hoeven is al jaren bezig binnen de club om de geesten rijp te maken voor verduurzaming: ledverlichting op het veld, zonnepanelen, warmtepompen.

“Een paar jaar geleden was dat nog best lastig. Het vergt een enorme investering en de noodzaak werd niet echt gevoeld. Nu is dat helemaal anders. Dat heeft natuurlijk te maken met de torenhoge kosten van gas en licht, maar ook met de drive vanuit de gemeente. In februari komen de warmtepompen en in april krijgen we zonnepanelen.”

Buurtbuik

Een andere ontwikkeling is de omvorming van de sportclub pur sang tot een sportclub met een sociaal-maatschappelijke functie, ook een Amsterdams stokpaardje. Met ingang van het nieuwe jaar fungeert het clubhuis als buurthuis, waar de muziekschool les kan geven, het jongerenwerk activiteiten kan organiseren en ouderen terechtkunnen voor een spelletje bingo of een scootmobieltraining.

Er is inmiddels ervaring opgedaan met Buurtbuik, een vrijwilligersinitiatief dat op dinsdag gezamenlijke maaltijden aanbiedt aan mensen met een smalle beurs. Anches: “Het mooie van een voetbalclub is dat arm en rijk samen op het veld staan. Die functie breiden we verder uit.”

Nog een punt van aandacht: de kantine. De groene idealen van het Amsterdamse college reiken tot in de maag van de sporters in Weesp. En hoewel het broodje bal vooralsnog onwrikbaar is verankerd in het culinair erfgoed, is ook op dat terrein beweging zichtbaar.

Ter Hoeven vertelt over de introductie van de bentobox, een vrolijke lunchbox met snoeptomaatjes, komkommer, appel en worteltjes. “De oudere leden kijken er wat aarzelend naar, maar de jeugd is laaiend enthousiast. Er mag na de wedstrijd best samen een patatje of een tosti worden gegeten, maar er moeten ook gezonde alternatieven zijn.”

Een fusie, vatten de bestuurders samen, is verandering. Ze spreken uit ervaring: FC Weesp is in 2003 ontstaan uit een samengaan van drie voetbalclubs: Alles Door Eendracht, Rapiditas en The Victory. Anches: “Het is twintig jaar geleden, maar er zijn nog steeds leden die het er moeilijk mee hebben. De bloedgroepen van weleer zijn nog steeds terug te vinden. Dat geeft niet, het onderstreept alleen maar hoe enorm hecht de band kan zijn tussen clubs en leden. Dat is iets om te koesteren.”

Ter Hoeven, lachend: “Vergeleken met die fusie was het samengaan met Amsterdam eigenlijk een eitje.”

