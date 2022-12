Weesp na de fusie: ‘Een feest organiseren volgens de Amsterdamse regels was eigenlijk niet te doen’

Pieter Kors: ‘We kregen meteen te maken met een ware invasie van handhavers.’ Beeld Jennifer Gijrath

Het was geregeld roeien tegen de stroom in. Als de vaste klantenkring in het café zich met het glas in de hand weer eens verloor in sombere bespiegelingen over de naderende fusie met de grote stad, gaf kroegbaas Pieter Kors steeds tegengas. “Ik heb altijd oog gehouden voor de mogelijkheden van een fusie met Amsterdam.”

“Een voorbeeld: onze spoorbrug gaat nu nog een paar keer open per dag, maar het wordt steeds drukker op het spoor. Als onderdeel van Amsterdam kunnen we hopen op een tunnel. Bij een fusie met Gooise Meren was dat never nooit een optie geweest.”

Op 24 maart van dit jaar was de fusie een feit. Eerlijk is eerlijk: het werd de eigenaar van ’t Helletje in die eerste weken niet gemakkelijk gemaakt. “We kregen meteen te maken met een ware invasie van handhavers. Hoe werkt dat? Die mensen worden op pad gestuurd om het nieuwe terrein te verkennen.”

“En de politie. Ik heb het hier voor de deur meegemaakt dat een auto met vier agenten, armpjes uit de ramen, tegen het verkeer in langs kwam rijden. Dat wordt gezien en dat wordt doorverteld. En ik hier maar Amsterdam verdedigen achter de tap. Dat hadden ze wel iets handiger kunnen aanpakken.”

Caribbean Food and Salsa Festival

Een halfjaar later is de fusie geen onderwerp meer dat aan de toog wordt besproken. Het leven in Weesp is grotendeels onveranderd doorgegaan. Ook het café heeft na een paar moeilijke coronajaren weer wat kleur op de wangen gekregen. “Bij de eerste lockdown zijn we meteen in actie gekomen. We hebben van alles verzonnen, van een wekelijkse maaltijd die aan huis werd bezorgd tot een digitale bingo met honderden deelnemers. Dat is het voordeel van het dorpse Weesp: mensen kennen elkaar en vinden het leuk om mee te doen. Zo zijn we die rottige tijd goed doorgekomen.”

Aan ideeën geen gebrek in het hoofd van Kors. De caféhouder is de initiatiefnemer van jaarlijks terugkerende evenementen als het Caribbean Food and Salsa Festival, een sloepenrace onder de naam Vechten op de Vecht en het Concert aan de Steiger, een optreden van musicalster en achterbuurman Rolf Koster die elk jaar een paar beroemde collega’s naar Weesp haalt.

Kors: “We zijn nu bezig met het vuurwerk voor de jaarwisseling. Dat krijgen we van Amsterdam. In Weesp gold al een vuurwerkverbod voor de binnenstad, dit jaar is er alleen een centrale vuurwerkshow.”

Verkeersregelaar

Kors is ook voorzitter van de Stichting Volksfeesten Weesp, die verantwoordelijk is voor het populaire Sluis en Bruggenfeest in de zomer. Dit jaar kreeg de stichting voor het eerst te maken met het nieuwe hoofdstedelijke regime, en dat viel niet mee.

“In Amsterdam is alles veel groter en ingewikkelder. Hier kende ik de ambtenaar en de ambtenaar kende mij. Zij wist dat we zorgden voor voldoende verkeersregelaars en beveiligers. Als ik ’s avonds licht zag branden in de kamer van de burgemeester, liep ik even bij hem binnen om de voortgang te bespreken. Zo ging dat hier en dat werkte prima.”

In de nieuwe situatie werd alles anders. Het begon met alle voorwaarden voor het verkrijgen van een vergunning, een boekwerk met de dikte en de ernst van de Statenbijbel. “Het evenementenbeleid van Amsterdam is gebaseerd op betaalde evenementen,” zegt Kors. “Als wij onze tienduizend bezoekers 70 euro laten betalen, hebben wij ook mensen in dienst om het papierwerk te regelen. Maar dit is een gratis festival dat werkt met vrijwilligers. Het was eigenlijk niet te doen. Ik moet wel zeggen: de gemeente heeft ons enorm geholpen om het toch voor elkaar te boksen.”

Als medeorganisator maakte Kors het afgelopen jaar ook kennis met de keerzijde van de bureaucratische vuurkracht. “Voor het Sluis en Bruggenfeest hadden we een podium neergezet met een overkapping. ’s Ochtends stond er een bouwinspecteur voor de deur. Ik vroeg of hij koffie wilde, maar hij vertelde dat hij nog even aan het wachten was op zijn collega’s. Uiteindelijk kwamen er zes ambtenaren kijken. Zes! Wat opvalt: het zijn mensen die vooral kijken of je je aan het beleid houdt. Er gaat al snel een vingertje omhoog. In Weesp was de cultuur: als er een probleem is, zoeken we een oplossing.”

Statiegeld

In Amsterdam waait een stevige duurzame wind, en die blaast nu ook door de straten van Weesp. Voor het Sluis en Bruggenfeest wilde de gemeente bijvoorbeeld dat de deelnemende horeca gebruik zou maken van recyclebare cups met statiegeld. Kors: “We begrijpen de wens, maar het is hier gewoon geen haalbare kaart. Als je zo’n systeem opzet, heb je speciale afvalbakken nodig. Als er statiegeld moet worden betaald voor een beker, scheelt dat zeker een kwart van de omzet. En je hebt ook nog eens 10.000 euro aan wisselgeld achter de bar nodig om het statiegeld te kunnen terugbetalen.”

De groene soep werd uiteindelijk niet zo heet gegeten, maar vergrootte wel de zorgen over de toekomst. “We vragen ons elk jaar opnieuw af of het evenement op deze manier nog kan worden georganiseerd. Alle nieuwe regels maken het niet eenvoudiger.”

“Nog zoiets: we komen deze maand samen met de gemeente en de hulpdiensten voor een evaluatie. Voorheen deden we dat meteen na afloop van het feest, nu is het ruim vier maanden later.” Kors voegt er meteen aan toe dat dat ook een positief punt is van de fusie: “Het gaat er tegenwoordig allemaal superprofessioneel aan toe.”

