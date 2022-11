Weesp krijgt toch een kerstboom: ‘Hij komt middenin de gracht te staan’

De kerstboom in de Oudegracht in Weesp, vorig jaar. Beeld Het Parool

Traditiegetrouw versiert een groep Weespenaren met de hulp van een installatiebedrijf de boom die door de gemeente op een ponton in de Oudegracht in het centrum van Weesp wordt geplaatst. Maar een bewoner uitte enkele weken geleden zijn zorgen bij de bestuurscommissie, omdat het erop leek dat er dit jaar geen kerstboom was besteld.

‘Na contact tussen het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie en wat medewerkers uit de Amsterdamse organisatie blijkt er sprake te zijn van miscommunicatie,’ schrijft de gemeente in een persbericht. ‘Ook voor stadsgebied Weesp staat namelijk een mooie grote boom klaar. Nadat Sinterklaas ons land heeft verlaten, worden de voorbereidingen getroffen voor plaatsing daarvan in de Oude Gracht.’

Weesp kon overigens rekenen op ‘steun uit onverwachte hoek’. Een Paroollezer uit Badhoevedorp meldde zich met een grote kerstboom om de Weespenaren uit de brand te helpen, maar die hulp bleek dus toch niet nodig. Wel wil Weesp de Badhoevedorper bedanken voor de aangeboden hulp.

Kit Miles die met een groep de boom elk jaar optuigt, zegt blij te zijn dat er nu toch een boom komt. “Het is geweldig. Ik heb de groep al geïnformeerd. Op 7 december komt een hele groep mensen helpen optuigen, daar zijn we dan de hele dag mee bezig. En als we klaar zijn, komt de boom middenin de gracht te staan en kunnen Weespenaren genieten van de boom.”