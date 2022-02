Weesp gaat over een maand op in Amsterdam: ‘Ons gevoel van trots staat voorop’

Na de overdracht van Weesp op 23 maart zal Amsterdam zich drie dagen lang met kunst en cultuur presenteren aan de Weespers. Beeld Sophie Saddington

Het programma vertoont onmiskenbaar feestelijke trekken, maar noem de Weesper Week vooral geen feestweek. De fusie met Amsterdam is voor de meeste Weespers straks geen reden om toeterend in de auto over de Oude Gracht te scheuren. “Er is sprake van gemengde gevoelens,” vertelt journalist en schrijver André Verheul. “De gemeente houdt op te bestaan, maar de stad gaat door, met alle inwoners, verenigingen en activiteiten. Het gevoel van trots zal voorop staan in de laatste week van onze zelfstandigheid.”

Rijke historie

Die laatste week is inmiddels omgedoopt tot de Weesper Week. Tussen 17 en 27 maart is Weesp het decor van een afgeladen programma vol activiteiten. Er is een kunstmarkt, het verenigingsleven presenteert zich en er wordt teruggeblikt op de rijke historie van de stad. Een bijzonder moment doet zich voor op de avond van 22 maart, wanneer eerst de gemeenteraad van Weesp in de Grote Kerk bijeenkomt voor de allerlaatste vergadering en vervolgens om middernacht het lot van de stad en zijn inwoners in handen te leggen van de nieuwe burgemeester Femke Halsema.

In die laatste dagen krijgt de lokale eigenheid en trots een booster toegediend in de vorm van de Weesper Week. Huis aan huis wordt een tijdschrift verspreid waarin de zogenoemde kernwaarden van Weesp nog eens worden toegelicht, een bijsluiter bij de fusie voor bestuurders en bewoners. Verheul, de samensteller van het blad: “Die kernwaarden zijn door de raad vastgesteld als voorwaarden voor de fusie. Ze lijken nu in de la verdwenen, maar zijn onverminderd belangrijk. Zoals het behoud van het open landschap om de stad heen, en betaalbare woningen voor Weespers.”

Verheul schreef in opdracht van het gemeentebestuur ook een kinderboek dat tijdens de Weesper Week op de basisscholen wordt verspreid: Het grote geheim van Weesp dat iedereen moet kennen. Het spannende verhaal over twee kinderen die door de geschiedenis van de stad reizen, moet de lezers herinneren aan de eigen geschiedenis van Weesp. De illustraties zijn van de hand van tekenaar Wouter Pfeiffer, tevens molenaar van molen De Vriendschap, zodat het kinderboek in het rijtje kan worden geplaatst van lokale producten als de Weesper mop, de jenever en de cacao.

Thom Posthuma (1893-1941): Gezicht op de Vecht, 1938. Beeld Maarten van Haaff/collectie Museum Weesp

De chocola keert ook weer terug in de tentoonstelling Denkend aan Weesp, die in maart opent in het Museum Weesp. De expositie is een overzicht van de mooiste schilderijen uit de eigen collectie met de stad als decor. Conservator Lisette Zijp noemt als een van haar favorieten het werk Gezicht op de Vecht van Thom Posthuma uit 1938. Zijp: “Posthuma was vormgever bij de cacaofabriek van Van Houten. Hij maakte prachtige posters en verpakkingen. Het archief van Van Houten maakt deel uit van onze collectie. Daar zijn we erg trots op.”

Pleister op de wonde

Een ander topstuk is De Hoogstraat bij nacht en volle maan, omstreeks 1900 geschilderd door Nicolaas van der Waay. De Amsterdamse kunstenaar kreeg de afgelopen jaren postuum een hoop gelazer over zich heen als maker van het koloniale paneel op de Gouden Koets, maar voor het sfeervolle beeld van Weesp bij nacht zullen zich geen activisten met spandoek bij het museum melden. Zijp spreekt wel de hoop uit dat ook veel Amsterdammers de expositie zullen benutten om een bezoek te brengen aan het museum, tegenwoordig onderdeel van het Amsterdamse Stadsarchief.

Na de overdracht van Weesp op 23 maart is het de beurt aan fusiepartner Amsterdam om een pleister op de net geslagen wonde te plakken. Drie dagen achtereen zal Amsterdam zich met kunst en cultuur presenteren in Weesp om de harten en gedachten van de inwoners voor zich te winnen. Dat onderdeel van het programma blijft nog even geheim, maar de hoofdstad is het aan zijn stand verplicht om er iets moois van te maken. Dat hoeft niet meteen een verrassingsconcert van Martin Garrix te zijn, maar wel iets dat een warm welkom in Amsterdam uitstraalt.