Weesp en Amsterdam hebben allebei een Herengracht. Wat gebeurt er na de fusie?

De Vecht in Weesp. Beeld Ko Hage

Amsterdam en Weesp hebben veel met elkaar gemeen, en dat geldt ook voor hun stratengids. Enkele tientallen straatnamen komen in beide steden voor. Hoe moet dat na de fusie? Hebben we dan twee Singels, twee Herengrachten en twee Kromme Elleboogstegen? Of moeten straten worden hernoemd om verwarring te voorkomen?

Eerst nog even over de dubbele straatnamen: het is duidelijk dat de bestuurders door de eeuwen heen geen rekening hebben gehouden met de praktische details van een toekomstige fusie. Amsterdam vernoemde 4662 straten, Weesp 237, en men trok zich nergens iets van aan. Jullie een Aart van der Leeuwstraat? Wij een Aart van der Leeuwstraat!

Van sommige straatnamen valt dat nog te begrijpen. Elke gemeente met een treinstation heeft een Stationsplein en een Stationsweg. Maar een Oudegracht? Een Sint Annastraat? Een Kostverlorenstraat? Een Basisweg? Een Achtergracht? Een Torenstraat? Had daar geen overleg over kunnen plaatsvinden tussen de twee steden?

Populaire straatnamen

Ook wordt pijnlijk duidelijk dat de vernoemers van de straten en lanen in Amsterdam en Weesp in dezelfde voorspelbare vijvers hebben zitten vissen. Schilders en schrijvers als Johannes Vermeer, Jacob Maris, Frans Hals, Hendrik Marsman, E. du Perron en Jan Slauerhoff: hup, geef ze nog maar een straat erbij.

Een andere populaire vindplaats van straatnamen is het koninklijk huis. Emma, Wilhelmina, Juliana en Beatrix: ze kregen een straat. Prins Bernhard moet het in Weesp doen met een laan, terwijl in Amsterdam een heel plein naar hem werd vernoemd. Ook Rembrandt kreeg in de hoofdstad een plein en bij de buren een straat.

Het beeld is duidelijk: honderden jaren van nonchalance zadelt de huidige fusiegeneratie op met een probleem van dubbele straatnamen. Hoe moet dat straks? Voor een antwoord op die vraag kloppen we aan bij de hoogste autoriteit op dit gebied, voorzitter Ad van der Meer van de Amsterdamse straatnamencommissie.

Van der Meer spreekt geruststellende woorden. Volgens de Wet basisregistratie adressen en gebouwen, legt hij uit, is een straat een afgebakend deel van de openbare ruimte binnen een woonplaats. Dat laatste is in dit geval belangrijk: binnen een gemeente kunnen meer woonplaatsen bestaan.

Ouder-Amstel

Van der Meer noemt als voorbeeld Ouder-Amstel. Duivendrecht en Ouderkerk zijn binnen die gemeente aparte woonplaatsen die elk nog een eigen naam voeren. “In elke woonplaats kan in principe dezelfde straatnaam voorkomen omdat die in combinatie met de desbetreffende woonplaats uniek is.”

Hetzelfde geldt straks voor Amsterdam en Weesp. De bestuurders van beide gemeenten hebben met elkaar afgesproken dat Weesp zijn naam behoudt en daarmee een woonplaats binnen de gemeente wordt. Van der Meer: “Er kunnen twee Herengrachten zijn, een in de woonplaats Amsterdam en een in de woonplaats Weesp.”

De voorzitter wijst erop dat dit de wet is. Het gemeentebestuur van Amsterdam kan besluiten dat dubbele straatnamen onwenselijk zijn. In dat geval moet het college komen met een wijzigingsvoorstel. Maar, voegt Van der Meer er diplomatiek aan toe, hij heeft geen signalen gekregen dat het Amsterdamse bestuur daar voor zou zijn.

Lijstje