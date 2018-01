Weerbaarheidsles kwetsbare leerlingen: 'Niet zomaar op schoot'

"Van kwetsbare kinderen kan door volwassenen of leeftijdsgenoten gigantisch misbruik worden gemaakt. Zij kunnen moeilijk nee zeggen en vertrouwen iedereen. Ze knuffelen snel of gaan bij iemand, ook onbekenden, snel op schoot zitten. We leren ze hun grenzen aan te geven," zegt teamleider onderbouw Gertjan Bakker.



"Sommige ouders hadden aanvankelijk hun bedenkingen tegen de lessen omdat ze dachten dat we blootplaatjes zouden laten zien. Er stond meteen een andere groep ouders op die juist zei dat we dit wel moesten doen."



Vaak herhalen

Ook aan seksuele diversiteit wordt aandacht besteed, zegt Bakker. "Sommige kinderen roepen voor de grap homo tegen iemand. Daar gaan we ook op in." De leerkrachten zien dat de stof beklijft. "Je moet het alleen vaak herhalen, net als rekenen en taal."



In de klas wordt ook geoefend met moeilijkere situaties. Wie vraag je om hulp als er iets naars is gebeurd? "Mijn moeder," zegt het leeuwendeel van de kinderen in groep Haan. "Maar ik aan mijn oma," roept Nordin.



Mooi speelgoed

"Als er rare dingen gebeuren, moet je niet bang zijn. Loop weg of ga naar je moeder of vader toe," zegt onderwijsassistente Jeannette Spekman. Een jongetje: "Of bel de politie."



Ten slotte wordt er nog in tweetallen geoefend. Een 7-jarig jongetje vraagt aan een klasgenootje of hij bij hem komt spelen, omdat hij mooi nieuw speelgoed heeft. Het jongetje knikt. "Maar wat antwoord je als een man op straat dit aan je vraagt?" "Néééé," roept hij.