Weer vijf twintigers uit Amsterdam in Antwerpen veroordeeld voor uithalen cocaïne

Containers in de haven van Antwerpen. Beeld Getty Images

In de nacht van 25 op 26 oktober 2021 zagen bewakers zes mannen over de hekken van de Antwerpse zeehaven klimmen, bij kaai (kade) 1333.

Vernielde gsm

Agenten met speurhonden vonden ongeveer twee uur later Tyron A. (23) uit de Bijlmer en een Belg verstopt in een auto die klaarstond om te worden verscheept. Sukka Z. (22), Gamillo G. (25) en Gordon F. (24), ook uit de Bijlmer, werden een halfuur later aangetroffen tussen containers.

Ze stonden naast vier rugzakken met daarin onder meer slaapzakken, eten, drinken, stanleymessen, tangen, inbussleutels en moersleutels. Sukka Z. vernielde net voor zijn arrestatie zijn gsm. De agenten vonden ook nog een ladder en drie paar werkhandschoenen.

In de avond van 29 oktober 2021 vond de politie nog drie mannen in en onder bestelwagens, onder wie Trinethan L. (20) uit de Transvaalbuurt in Amsterdam-Oost. In hun gezelschap waren ook twee minderjarigen over wie de Belgische autoriteiten geen informatie verstrekken.

De ‘uithalers’ werden van een afstand aangestuurd via versleutelde berichten via de Signal-app, door iemand die ‘Captain Saint’ werd genoemd.

Van de Amsterdammers was alleen Tyron A. bij de rechtszaak aanwezig. De vier anderen zijn bij verstek veroordeeld. Allemaal krijgen ze vijf jaar uitstel van het uitzitten van hun straf. De laatste jaren zijn veel jonge Amsterdammers veroordeeld voor geslaagde of mislukte pogingen cocaïne uit de zeehaven van Antwerpen te halen, een enkele keer met fatale afloop. Anderen werden gepakt voor het plegen of voorbereiden van geweld en wapenbezit.

Broer van Alexio F.

De nu veroordeelde Gordon F. is een broer van Alexio F. (21), die in maart 2021 is veroordeeld tot twintig maanden cel plus jeugd-tbs voor het doodsteken van de 18-jarige drillrapper Jay-Ronne Grootfaam in 2019, in een messengevecht. Alexio F. behoorde tot drillrapgroep KSB (Kikkenstein Bende), Grootfaam tot het rivaliserende FOG (Fully Op Gevaar) uit Venserpolder en Bullewijk, verderop in Amsterdam-Zuidoost.