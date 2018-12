Weer verruilt grote rederij Amsterdam voor Rotterdam

Directe aanleiding is de toeristenbelasting van acht euro per dag, die de stad alle inkomende cruistetoeristen per 1 januari oplegt. Ondoordacht en overhaast, vindt CMV-topman Christian Verhounig.



'De Amsterdamse politiek heeft er geen rekening mee gehouden dat de cruise-industrie zijn prijzen doorgaans twee a drie jaar vooruit plant,' zegt hij tegen Seatrade Cruise News. 'En meedenken over hoe dit anders stapsgewijs ingevoerd zou kunnen worden wilde men in Amsterdam niet.' 'Issues' zoals deze komt zijn bedrijf elders ter wereld niet tegen, voegt Verhounig er kribbig aan toe.



Lange termijn

Gemeenteraadslid Dennis Boutkan (PvdA), twee jaar geleden initiatiefnemer van de belasting, stoort zich nogal aan die houding. "Deze Ceo verwijt ons met een korte-termijnvisie te werken, terwijl deze maatregel echt niet uit de lucht komt vallen. Ik heb het college pas nog gevraagd om een onderzoek naar hoe we er in 2025 voor staan. Amsterdam werkt juíst aan de lange termijn."



CMV is de tweede rederij die Amsterdam links laat liggen, nog voordat de tickettax goed en wel is ingegaan. Rederij MSC ging in november voor omdat het zich 'niet serieus genomen' voelde door de Amsterdamse gemeentepolitiek.



Het stak directeur Erik Schuffel vooral dat de branche werd aangekeken op de drukte in de binnenstad. 'Wij brengen de kwaliteitstoerist de stad in,' zei hij in november tegen Het Parool. 'Geen rolkoffers, geen mensen die in stegen pissen of hooguit een pizzapunt kopen.'



Redelijk

Wethouder Udo Kock (Economische Zaken) blijft niettemin bij hetzelfde standpunt als toen de belasting werd ingevoerd. "Het is niet meer dan redelijk dat we een bijdrage vragen voor een verblijf in onze stad." Zijn woordvoerder benadrukt dat de gemeenteraad in meerderheid akkoord is met de belasting, en de zwartepiet dus niet alleen het gemeentebestuur toekomt.



Kock schatte bij de aankondiging van de toeristenbelasting dat Amsterdam op jaarbasis twee miljoen euro bij kon gaan schrijven. Dat twee rederijen zich nu terugtrekken heeft "uiteraard" effect op die geraamde inkomsten, zegt zijn woordvoerder. Maar dan wel op inkomsten die Amsterdam nu sowieso nog niet heeft.



Boutkan vermoedt dat CMV nog een andere reden heeft voor de Maasstad te kiezen. "Ik lees in het artikel dat het vooral om transitpassagiers gaat, die de belasting sowieso niet hoefden te betalen. Dan ga ik toch denken dat Rotterdam simpelweg een betere deal biedt."