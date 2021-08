Weer verdachte opgepakt na grote wapenvondst Nolensstraat

De Nolensstraat op Google Streetview. Beeld -

De arrestatie heeft met die wapenvondst te maken, bevestigt de politie.

De wapens waren gevonden nadat in een van de woningen in het complex iemand was gearresteerd die wordt verdacht van betrokkenheid bij het doodschieten van Ayla Mintjes (27). Mintjes kwam om bij de mislukte liquidatie van haar vriend Anis B. (26), met wie ze in de luxe Mercedes zat in de Maassluisstraat in Slotervaart. Niet B. zat achter het stuur, zoals de schutters mogelijk dachten, maar Mintjes.

Aanslagen

Op het appartementencomplex in de Nolensstraat waren in maart al twee aanslagen gepleegd. Dat blijkt uit de stukken op grond waarvan burgemeester Femke Halsema de woning kort na de wapenvondst voor zeker drie maanden sloot. Vanwege de vondst van zware wapens en explosieven waren buren midden in de nacht door de politie geëvacueerd, waaronder gezinnen met kinderen. Zij mochten de volgende dag huiswaarts keren, nadat de explosieven onschadelijk gemaakt waren.

In de vroege ochtend van 28 maart ging een vuurwerkbom af voor de gemeenschappelijke ingang van de portiekflat. De ruiten van het portiek en de naastgelegen woning sneuvelden, net als straatmeubilair. Twee dagen later ontplofte even na 6 uur ’s ochtends een tweede vuurwerkbom gedeeltelijk op het balkon van de woning van de verdachte, op eenhoog.

Slepend onderwereldconflict

De moeder die staat ingeschreven in het appartement dat burgemeester Halsema heeft laten dichttimmeren, zit met haar kind ondergedoken. Zij bezwoer eerder dat ze niets met de wapens te maken heeft, en dat de gemeente heeft geblunderd door haar huis te sluiten.

De recherche vermoedt dat de aanslagen op het appartementencomplex verband houden met een slepend onderwereldconflict waarin de verdachte is verwikkeld. Dat conflict lijkt de aanleiding waarom de verdachte met zeker twee anderen Anis B. wilde liquideren. Het ging om twee schutters en de bestuurder van de vluchtauto, een bestelwagen.