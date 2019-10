Weer uitgehongerde kat gedumpt: ‘Het went niet, nooit’

Lievie, gevonden in een mand in Slotermeer. Beeld Dierenambulance Amsterdam

Het is nog een jonkie, de kat die door de dierenambulance is omgedoopt tot Lievie, want hij is van tandjes aan het wisselen. De Pers, een raskat, werd achtergelaten in een mand in een portiek in de Speelmanstraat. Uitgedroogd, zijn vacht vol klitten en met veel pijn door een prolaps, een uitwendig stuk endeldarm.

‘Wij hebben een traan gelaten,’ schrijft de Dierenambulance op Twitter. ‘Want het went niet, nooit. Ondanks alles is hij verschrikkelijk lief.’

Een assistente van de Hugo Verwijskliniek, de dierenarts waar Lievie naartoe is gebracht, laat weten niets over de situatie te kunnen vertellen. “De kat is namelijk geen patiënt meer bij ons en is overgebracht naar de dierenopvang.” Dat betekent waarschijnlijk dat Lievie in ieder geval buiten levensgevaar is.

Twee weken geleden vond een bewoner in de Haardstee in Zuidoost een vreemd kistje bij het grofvuil: ook daar bleek een gedumpte Pers in te zitten. Hij was ernstig uitgehongerd en vervuild. De kat stonk enorm doordat hij onder de ontlasting en het vuil zat. De dierenambulance heeft het kistje moeten openknippen omdat het dier te angstig was om eruit te komen.