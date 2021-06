Weer twee jonge Amsterdammers vast om moordplan dat Ayla Mintjes het leven kostte

Vrienden en buurtbewoners hielden eind mei een stille tocht voor de 27-jarige Ayla Mintjes, zij overleed nadat zij was beschoten in de Maassluisstraat. Beeld ANP

Eerder waren al drie verdachten van betrokkenheid bij de schietpartij gearresteerd. Zij zitten nog vast.

Bovendien zijn nog vier verdachten in beeld die al in januari en maart waren gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van de liquidatie van Anis B. Drie van hen zitten nog in de cel: twee mannen van 22 en één van 19 jaar.

Anis B. was al zeker een halfjaar doelwit van criminele rivalen, nadat hij een celstraf had uitgezeten voor een schietpartij in Amsterdam-West.

Reclassering met een enkelband

Op 28 januari werden twee verdachten betrapt die postten bij de sportschool waar Anis B. via de reclassering met een enkelband werkte, in Amsterdam-Noord. Zij werden na een achtervolging gearresteerd. Op 4 maart volgden twee andere verdachten, van wie er één een peilbaken had geplakt onder een auto waarin Anis B. geregeld reed.

Op 16 mei reden Ayla Mintjes en Anis B. in een sportieve Mercedes weg van Mintjes’ appartement in de Maassluisstraat toen twee schutters het vuur openden. Bestuurder Mintjes werd dodelijk getroffen, bijrijder Anis B. bleef ongedeerd.

De beperkingen zijn vervallen

De twee woensdag aangehouden twintigers zaten tot vrijdag ‘in beperkingen’ en mochten alleen contact hebben met hun advocaten. Daarom hield justitie hun arrestatie stil. De beperkingen zijn vervallen nu de rechtbank vrijdag heeft besloten dat ze nog zeker 14 dagen in de cel blijven voor medeplichtigheid aan de moord op Mintjes, poging tot moord op Anis B., voorbereidingen voor een levensdelict en wapenbezit.

Tijdens huiszoekingen zijn woensdag drie vuurwapens gevonden, en 6000 euro in de auto van de 21-jarige verdachte. Hij wordt ook vervolgd voor witwassen.