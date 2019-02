Weer stiptheidsacties passagiersassistent Schiphol

Afgelopen zondag deden ze dat ook al. Ze voeren actie omdat de cao-onderhandelingen tussen de werkgever en FNV Luchtvaart blijft weigeren.



Het personeel eist onder meer loonsverhoging en verlichting van het vaak fysiek zware werk. Ook is er een tekort aan werknemers en draaien stagiares volledige diensten mee, ook in de nacht.



Stiptheidsactie

Werknemers in beroepsgroepen waarvoor staken niet zonder meer mogelijk is, zoals voor passagiersassistenten, houden in plaats daarvan stiptheidsacties om hun ongenoegen te uiten. Bij een stiptheidsactie wordt, binnen de marges van de geldende wetten en regels, bewust zo inefficiënt mogelijk gewerkt om zo vertragingen te veroorzaken.



De werknemers blijven passagiers dus dinsdagochtend gewoon helpen, maar doen dat tussen 7.30 en 8.30 uur strikt volgens de regels. Dat betekent bijvoorbeeld dat passagiers één voor één worden weggebracht in plaats van groepjes zoals vaak gebeurt.



Ook gaan medewerkers geen rolstoel duwen en tegelijk koffers dragen en worden passagiers met de voorgeschreven drie mensen in een vliegtuigstoel getild. In de praktijk zijn dit er vaak maar een of twee.