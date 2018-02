Weer stevige verliezen op Europese beurzen

Ook in Amsterdam gingen de koersen over een breed front omlaag, al wisten AkzoNobel en Intertrust zich daar dankzij goed ontvangen kwartaalcijfers aan te onttrekken.



De AEX-index op Beursplein 5 zag het verlies in het laatste handelsuur ruimschoots verdubbelen en sloot uiteindelijk 1,9 procent lager op 526,12 punten. De MidKap zakte 2,1 procent tot 797,93 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt leverden 1,4 tot 2,6 procent in. Een dag eerder lieten de graadmeters in Europa nog een sterk herstel zien.



Klaar voor verkoop

AkzoNobel was met een plus van 2,9 procent de sterkste van niet meer dan drie stijgers bij de Amsterdamse hoofdfondsen. Het verf- en chemiebedrijf heeft volgens analisten sterke financiële prestaties laten zien in het vierde kwartaal, en liet bovendien weten klaar te zijn voor een verkoop of juridische afsplitsing van zijn speciaalchemietak.