Weer staking KLM: ‘Blijf informatie op website volgen’

Het grondpersoneel van KLM maandag tijdens de staking. Beeld ANP

Vakbond FNV voert actie voor hoger loon, meer medewerkers in vaste dienst en betere roosters. Cao-onderhandelingen tussen de bond en de luchtvaartmaatschappij zijn vastgelopen. FNV wil dat de medewerkers er per jaar 4 procent op vooruit gaan. KLM biedt een cao voor drie jaar, waarbij medewerkers in totaal 6 procent meer loon krijgen in drie stappen.

KLM adviseert passagiers goed de informatie te volgen op de KLM-website en in de KLM-app. De luchtvaartmaatschappij noemt de nieuwe werkonderbreking ‘onbegrijpelijk en onnodig’. “Staken dupeert de reiziger en kost geld dat wij liever willen investeren in ons bedrijf en een aantrekkelijke winstdeling voor onze werknemers.”