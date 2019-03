Weer spijtbetuiging door president-commissaris ING

Ook de megaschikking in een grote witwaszaak noemt hij betreurenswaardig. Verder meldt het jaarverslag dat de topbestuurders van de bank geen bonus hebben gehad.



Hamers kreeg begin 2018 een salarisverhoging van 50 procent ondanks dat toen al een halfjaar duidelijk was dat een megaboete voor de bank in de lucht hing. Onder meer toenmalig president-commissaris Jeroen van der Veer werd in de zomer van 2017 door het OM en de FIOD gewezen op de dreigende megaboete. De bank negeerde die signalen. Afgelopen september kreeg ING een boete van 775 miljoen euro.



'Serieuze fouten'

Wijers stelt dat de raad van commissarissen 'serieuze fouten' heeft gemaakt rond het voorstel voor meer loonsverhoging van Hamers. Onder meer vanuit de politiek en vanuit de samenleving kwam er kritiek op dat voorstel, dat daarna werd ingetrokken. Volgens Wijers had de toezichtsraad meer met belanghebbenden in gesprek moeten gaan.



Ook over de schikking is Wijers berouwvol. "Dit is iets dat ons zeer spijt en dat we heel serieus nemen." Volgens de president-commissaris zijn zowel het bestuur als de commissarissen toegewijd bezig om de cultuur bij de bank rond risico te veranderen. Topman Hamers zegt 'volledige verantwoordelijkheid' te nemen voor de schikking.



Bonussen

De top van ING kreeg geen bonussen bovenop zijn basissalaris. Dat hadden ze ook beloofd na de schikking. Het basisloon van Hamers ging wel met tienduizenden euro's omhoog naar 1,75 miljoen euro. Het idee was eerst om het loon van Hamers naar 3 miljoen euro op te hogen. Dat gebeurde dus niet.



Financieel directeur Koos Timmermans, die werd geslachtofferd vanwege de witwaskwestie, was vorig jaar goed voor ruim 1,2 miljoen euro basisloon. Een jaar eerder was dat nog 781.000 euro. Timmermans vertrok formeel begin februari. Risicodirecteur Steven van Rijswijk kende eenzelfde loonstijging als Timmermans. Er waren buiten het bestuur zeven werknemers bij de bank met een totale beloning van meer dan 1 miljoen euro. De variabele bonuspot voor al het personeel ging met een kwart omlaag van 403 miljoen naar 303 miljoen euro.



