Weer rode dag op Europese beurzen

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 1,9 procent lager op 517,89 punten. De MidKap zakte 2,1 procent tot 731,23 punten. De beursgraadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt raakten tot 1,9 procent kwijt.



Bijna alle 25 hoofdfondsen gingen omlaag. Alleen telecombedrijf KPN niet. Dat fonds eindigde met een plusje van 0,1 procent. Grootste daler was telecombedrijf Altice Europe met een verlies van 5,2 procent. Ook verzekeraars Aegon en NN Group stonden bij de staartgroep en leverden 5,1 en 4 procent in.



MidKap

In de MidKap stonden luchtvaartcombinatie Air France-KLM en betalingsbedrijf Adyen onderaan met verliezen van 5,8 en 5,6 procent. Beursintermediair Flow Traders, die profiteert van de toegenomen onrust op de financiële markten, voerde de schaarse stijgers aan met een plus van 3,3 procent.



Bij de kleinere bedrijven won Fagron 0,8 procent. De toeleverancier van apotheken boekte in het derde kwartaal meer omzet. De groei kwam vooral uit Noord- en Zuid-Amerika. De prestaties van de door Fagron overgenomen Amerikaanse branchegenoot Humco stelden volgens analisten van KBC Securities teleur.



LeasePlan blies de geplande beursgang af vanwege de slechte omstandigheden op de aandelenmarkten. De autoleasemaatschappij zou in de komende weken naar het Damrak gaan.



Frankfurt

In Frankfurt ontsnapte Dialog Semiconductor aan de negatieve teneur. Beleggers reageerden verheugd op het nieuws dat iPhone-maker Apple een deel van de activiteiten van zijn toeleverancier koopt voor 600 miljoen dollar en zetten het aandeel bijna 27 procent hoger. In Helsinki won mediaconcern Sanoma 3,1 procent na een verhoging van de winstverwachting.



De euro was 1,1566 dollar waard, tegen 1,1539 dollar een dag eerder. De olieprijzen zakten na bekendmaking van gestegen voorraden verder weg. Een vat Amerikaanse olie werd 2,7 procent goedkoper tot 71,22 dollar. Brentolie kostte eveneens 2,7 procent minder en werd verhandeld voor 80,84 dollar per vat.