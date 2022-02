Wéér record gebroken: aantal besmettingen in Amsterdam blijft stijgen

Testlocatie van de GGD bij de RAI. Beeld Daphne Lucker

Meer dan de helft van de afgenomen tests in de regio hadden afgelopen week een positieve uitslag: 56,6 procent. Wel lieten iets minder mensen zich testen. Dat kan ermee te maken hebben dat steeds meer mensen bij klachten een zelftest doen.

Alleen in stadsdeel Zuidoost nam het aantal nieuwe besmettingen af; in de andere stadsdelen was een toename te zien.

Momenteel is 76 procent van de Amsterdammers volledig gevaccineerd: 36 procent heeft twee vaccinaties gehad, 40 procent ook een boosterprik. Dat is nagenoeg gelijk aan vorige week, toen 75 procent van de Amsterdammers twee of drie prikken had gehaald.

Minder ziekmakend

De cijfers passen binnen de landelijke trend waarbij al wekenlang record na record sneuvelt. Op maandag en dinsdag werden meer dan honderdduizend nieuwe coronagevallen op één dag geregistreerd. Mogelijk zijn die cijfers vertekend, omdat het RIVM een achterstand had in te halen. De stijging vindt vooral onder ouderen plaats.

Het is moeilijk te voorspellen in hoeverre het toenemende aantal besmettingen ook tot een hogere ziekenhuisbezetting zal leiden. De nu dominante omikronvariant verspreidt zich weliswaar sneller, maar is minder ziekmakend. Dinsdag bleek uit cijfers van het RIVM dat ongeveer een kwart van het aantal coronapatiënten dat de afgelopen week in het ziekenhuis belandde, daar terechtkwam mét corona, maar niet dóór corona.