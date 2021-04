Weer protest tegen turbines rond Amsterdam: ‘Wij zijn voor windenergie, maar liever op zee’

Beeld Marc Driessen

“We hebben een rondvraag gedaan in het dorp en daaruit bleek dat 97 procent van de bewoners hier vóór windenergie is,” vertelt Nyckele Sap van Windalarm Zunderdorp. “Maar wij zien liever dat die energie bijvoorbeeld op zee wordt opgewekt, dan op 350 meter afstand van het dorp.”

Zunderdorp, waar zo'n 430 mensen wonen, trekt als een geheel op tegen het plaatsen van de nieuwe windturbines. “Onderzoeksinstantie OIS heeft gekeken naar de gevolgen van het plaatsen van de windturbines op 600 meter afstand. De gemeente heeft dat vervolgens teruggebracht naar 350 meter. Dat is een aanzienlijk verschil,” zegt Sap. “Het is nog steeds onduidelijk of deze nieuwe afstand gezondheidsschade oplevert.”

Protestwandeling

Daarom organiseert Windalarm Zunderdorp een protestwandeling. “We moeten laten zien dat we in gesprek proberen te komen met de politiek,” aldus Sap. Iets wat stadgenoten op IJburg eerder dit jaar ook deden - met succes. Daar zijn de windmolens van de baan.

Met boerenkarren, muziek en zelfs schapen lopen Zunderdorpbewoners komende zaterdag van de Zunderdorpergauw naar de Middenlaan om spandoeken in de omliggende weilanden te plaatsen. Zunderdorp is echter niet de enige plek in Amsterdam waar de gemeente mogelijk turbines wil plaatsen. Daarom maken ook andere Noordbewoners zich klaar voor een demonstratie.

Een week na de protestwandeling zal er een manifestatie van Windalarm plaatsvinden op het water en op zaterdag 1 mei heeft de organisatie een demonstratie in het Geingebied op de planning.

Erfgoed

Vanaf het IJmeer, dat is aangemerkt als voorkeurslocatie voor het plaatsen van de turbines, vaart volgende week zaterdag een stoet boten via Schellingwoude naar de Noorder IJplas. Gelijktijdig aan de tocht organiseert Windalarm een erfgoedrondleiding op Vuurtoreneiland voor Amsterdamse raadsleden.

“Ik hoop dat de raadsleden zullen zien dat dit ontzettend mooi gebied is,” zegt Brian Boswijk, uitbater en bewoner van Vuurtoreneiland, dat op de Unesco Werelderfgoedlijst staat. “We doen erg ons best om duurzaam te opereren en we zijn absoluut bereid pijnlijke keuzes te maken, maar dat is zo omdat we de wereld mooi vinden en de wereld willen koesteren. Ik begrijp niet waarom dit college ervoor kiest om dan op deze mooie plekken industriële windmolens te plaatsen.”

Windalarm en Boswijk hopen met de demonstratie de aandacht te vestigen op de waarde van het natuurgebied als erfgoed en bijzondere ecologische zone. Boswijk: “Als je hier gaat staan en je kijkt uit over het water, dan zie je precies hetzelfde als mensen in 1700 zagen. Dat is zo ongelooflijk indrukwekkend.”