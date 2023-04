Weer protest tegen tijdelijke contracten UvA: ‘Wij zijn geen wegwerpdocenten’

Beeld Mariette Carstens/ANP

Na de nakijkstaking een jaar geleden van docenten die in protest kwamen tegen jaarcontracten en hoge werkdruk, kondigde de UvA nieuw beleid aan: juniordocenten krijgen voortaan een contract voor vier jaar, met tijd voor voorbereiding en professionalisering. “Vooral voor docenten zijn de werkdruk en de onzekerheid onacceptabel hoog geworden,” zei bestuursvoorzitter Geert ten Dam destijds. “Dat moest veranderen.”

Docenten pakten het werk weer op, maar komen nu opnieuw in protest. Donderdag om 17 uur op de Roeterseilandcampus demonstreren ze tegen het bestuur van de UvA. Ze pleiten ditmaal voor vaste contracten. ‘We verrichten structureel werk dat elk jaar nodig is, toch laten ze ons aan het eind van onze tijdelijke contracten gaan,’ stellen de medewerkers met een tijdelijk contract, verenigd in Casual UvA.

Deze voortdurende cyclus van het aannemen en vervangen van docenten draagt bij aan onder andere baanonzekerheid, laag loon, weinig carrièrekansen en slechtere onderwijskwaliteit, stelt Casual UvA. ‘Wij zijn geen wegwerpdocenten.’

Probleem voor de kwaliteit

Sam Hamer, juniordocent sociologie met een tijdelijk contract, ziet het nieuwe beleid zeker als verbetering, maar de ‘hoofdeis van vaste contracten is nog steeds niet ingewilligd.’ Donderdagmiddag houdt hij een toespraak. “Alsnog zie ik dat collega’s weg moeten die geweldige ervaring hebben opgedaan en goed hun werk doen. Hun werk wordt overgenomen door iemand die die ervaring nog moet opdoen. Dat is een probleem voor de kwaliteit van het onderwijs.”

Hamer legt uit waar volgens hem het probleem ligt: “Juniordocenten geven honderd procent van de tijd les, maar doen niet zelf onderzoek, geven geen hoorcolleges en richten geen syllabus in. Daardoor passen we niet in het ideaalbeeld van de universiteit, die een plek hoort te zijn waar onderzoek en onderwijs samengaan. Maar we leven nu eenmaal niet in een ideale situatie: de universiteit heeft een nood aan docenten die geen onderzoekstijd krijgen omdat er simpelweg te veel studenten zijn om aan les te geven. Dit jaar zijn er alweer duizend studenten bijgekomen.”

Daarnaast wil de UvA een ‘flexibele schil’, die ze kunnen ontslaan in tijden van (financiële) nood of als bijvoorbeeld de studentenaantallen dalen, stelt Hamer. “Dat is problematisch. Zo dragen juniordocenten de onzekerheid van de universiteit op zich, terwijl wij het gros van het onderwijs verzorgen. Het is tijd om ons werk, cruciaal voor het onderwijs op de UvA, als structureel werk te zien dat gedaan moet worden.”

Join the demonstration TOMORROW to raise your voice against the treatment of teachers as disposable employees 📢 📍 REC, 17:00



Explainer: why we are organizing the demonstration (1/4) 🧵 pic.twitter.com/FqKAD99OCs — @CasualUvA (@CasualUvA) 19 april 2023

