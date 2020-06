Weer protest bij Haga Lyceum: ouders willen terugkeer Atasoy

Rachid Eljouhri, die namens de protesterende ouders agenten die polshoogte kwamen nemen te woord staat . Beeld Bas Soetenhorst

De ouders verlangen tekst en uitleg van het bestuur over de tumultueuze ontwikkelingen van de laatste weken. Tot hun frustratie weigert de huidige schoolleiding een officiële bijeenkomst te beleggen. De ouders willen de terugkeer van Soner Atasoy, de directeur die vorige maand met instemming van de rechter werd geschorst en vervolgens ontslagen. De ouders vrezen dat de school ten onder gaat door de ‘coup’ van tegenstanders van Atasoy.

Nieuw bestuur

Het Haga Lyceum presenteerde eerder deze week het nieuwe bestuur van de middelbare school. Rasit Bal is benoemd tot de nieuwe dagelijks bestuurder. Hij moet samen met Saskia Grotenhuis, die is benoemd tot interim-directeur en hiervoor werkzaam was als directeur van de Openbare Scholengemeenschap Bijlmer (OSB), de organisatie weer in goede banen leiden.

Eerder bleek al dat een groep ouders van leerlingen wil dat Atasoy terugkeert. Om die reden boden zij vorige week vrijdag (tevergeefs) een verzameling handtekeningen aan bij de school. Een groot deel van de ouders zou ook het opstappen van de medezeggenschapsraad hebben geëist.