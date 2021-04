Weer naar de universiteit en het terras: ‘Dit is het uitje van de week’

Ook op het Thorbeckeplein werden vanochtend de terrassen opgebouwd. Beeld Nina Schollaardt

“Je zag hoe druk het was met Koningsdag, er kan weer gewinkeld worden en de terrassen zijn open.” Een beveiliger van het UvA-hoofd­gebouw op Roeterseiland betwijfelt of veel studenten woensdag naar de campus komen om te studeren. Toch zijn er een paar die zich al ’s ochtends vroeg melden. “Ja natuurlijk!” zegt masterstudent Europese studies Laura Conde (25), die een dagdeel de bibliotheek in kan. “Ik keek er echt naar uit. Het uitje van de week.”

Net als op de Vrije Universiteit en de Hogeschool van Amsterdam kunnen studenten van de UvA vanaf woensdag weer iets meer fysiek onderwijs volgen. Sommige studenten hebben al maanden geen universiteit van binnen gezien, zegt UvA-woordvoerder Annelies van Dijk. “We vinden het heel belangrijk dat ook zij weer eens hun kamer uit kunnen komen voor hun studie, zodat ze docenten en medestudenten zien.”

Winkelen

Terwijl Conde met haar laptop de bieb in loopt, maakt Juncal Graas, eigenaresse van café T, zich aan de overkant van de straat op voor de eerste terrasdag. De zon schijnt, tafeltjes staan klaar om vanaf 12.00 uur klanten te ontvangen. “We hopen natuurlijk op een vol terras. Het zal ook nog veel afhalen blijven,” zegt Graas.

Dat winkelen nu niet meer op afspraak hoeft, leidde onder andere bij Primark op het Damrak en Zara in de Kalverstraat tot lange rijen. Het aantal mensen dat tegelijk naar binnen mag is nog beperkt.

Psychologiestudent Nelly Berger (20) heeft haar twijfels over de vele versoepelingen (‘Koningsdag was al crazy’) maar is tegelijk blij dat ze weer een plek in de UvA-­bibliotheek kon reserveren. Studenten sociologie Elsa Gougeon (22) en Lonne Hintzbergen (23) waren vanochtend ook al vroeg op Roeterseiland. Ze volgen na een half jaar online les weer eens een kleine werkgroep op de campus. Hintzbergen: “Les via de computer is toch niet hetzelfde. Als je kijkt naar een echt persoon kun je je gewoon beter focussen op wat er wordt gezegd.”

Extra studieplekken

De 1,5 meter afstand in de gebouwen blijft, waardoor de universiteit maar zo’n 30 procent van de capaciteit kan gebruiken. “Daarom is gekozen voor kleinschalige ontmoetingen, zoals mentorgesprekken, een practicum of samenwerken,” aldus Van Dijk. Door bijvoorbeeld hoorcolleges online te geven en in de ruimtes die hier normaal gesproken voor gebruikt worden extra studieplekken te creëren, denkt de UvA de ruimte zo goed mogelijk te kunnen benutten en zo veel mogelijk studenten naar de campus te laten komen. Het is aan de faculteit zelf te bepalen wat mogelijk is.

Helemaal als vanouds is het dus nog niet. Studenten zitten voorlopig gewoon heel veel thuis. Berger: “Ik pak nu wat ik pakken kan.”