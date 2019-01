Weer minder personenauto's gestolen

Er werden er 7261 gestolen, tegen 8257 in 2017. Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit.



In absolute aantallen is de daling het grootst in Amsterdam. Er werden in 2018 1042 personenauto's opgegeven als gestolen. Een jaar eeder ging het om 1252 auto's - een daling van 17 procent. Ook zijn 141 minder snor- en bromfietsen ontvreemd in Amsterdam.



Toyota's

Ook andere voertuigen werden minder gestolen. Bij jonge personenvoertuigen, van een jaar oud, is echter een stijging te zien van 33 procent. Dat komt grotendeels door een diefstaltoename van hybride voertuigen, met ruim 95 procent. Er werden in totaal 360 hybride voertuigen gestolen, tegen 184 in 2017. De hybride Toyota's RAV-4 en C-HR zijn favoriet. Die laatste heeft hierdoor het hoogste diefstalrisico: 1 op 97.



De Audi A1 is bij de niet-hybride voertuigen favoriet, met een risico van 1 op 200. Bij de lichte bedrijfswagens worden de Mercedes Benz Sprinter en de Vito het meest gestolen, 532 stuks. Dat betekent een forse stijging, van 21 procent, ten opzichte van 2017.



