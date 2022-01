Weer minder groen per Amsterdammer, en het is ook nog ongelijk verdeeld

Hoe meer inwoners Amsterdam telt, des te drukker het wordt in de parken, want hun oppervlak groeit niet genoeg mee. Beeld Joris van Gennip

Tot die conclusie komt duurzaamheidsorganisatie De Gezonde Stad in zijn jaarlijkse monitor hoe de stad ervoor staat op het gebied van onder meer energie, afval, gezondheid en groen.

Op basis van gegevens van de gemeente stelt de monitor vast dat Amsterdam in 2020 per inwoner 29,75 vierkante meter recreatief groen telde. Daaronder vallen parken en plantsoenen, maar ook sportvelden. Door het snel gegroeide inwonertal telt de stad per Amsterdammer steeds wat minder groen. Die beweging is jaren terug al ingezet. In 2015 ging het nog om 31,5 vierkante meter per inwoner.

Het groen is bovendien ongelijk verdeeld over de stad. De Amsterdamse Rekenkamer stipte vorig jaar aan dat de binnenstad, de buurten eromheen en grote delen van Oost er bekaaid van afkomen.

Minder knelpunten

Wel is er vooruitgang geboekt met het aanpakken van ecologische knelpunten, rapporteert De Gezonde Stad. Dat het groen versnipperd is, belemmert de biodiversiteit in de stad. In 2015 waren er nog 351 knelpunten en in 2020 waren er daarvan 239 opgelost, bijvoorbeeld door ecoducten die dieren helpen wegen over te steken. De versnippering is nog het grootste in het centrum en in wijken langs de stadsrand, zoals De Aker en IJburg.

Ook in andere opzichten signaleert De Gezonde Stad grote verschillen binnen Amsterdam. Zo komt overgewicht bij volwassenen aanmerkelijk vaker voor in Noord, Zuidoost en Nieuw-West. Liefst 39 procent van de volwassen Amsterdammers worstelt met overgewicht, volgens een vorig jaar verschenen onderzoek van de GGD.

Daarmee is er in Amsterdam overigens nog relatief weinig overgewicht vergeleken met de rest van het land. De verklaring is volgens de GGD dat de Amsterdamse bevolking relatief jong is en hoogopgeleid. Ook is het aandeel van inwoners met overgewicht sinds 2008 niet groter geworden.

Flexitariërs

In een peiling onder ruim duizend Amsterdammers die De Gezonde Stad vorig jaar hield met voedselcampagnebureau Food Cabinet zei 8 procent veganist te zijn. Van de stedelingen is volgens dit onderzoek 12 procent vegetariër en 30 procent herkent in zichzelf een flexitariër, wat betekent dat ze minstens één dag in de week geen vlees of vis eten. Ook hier zijn er grote verschillen: zo is het aantal flexitariërs onder jongeren een stuk hoger.

In de monitor had De Gezonde Stad dit keer speciale aandacht voor ongelijkheid tussen Amsterdammers. De duurzaamheidsorganisatie benadrukt dat de overgang naar duurzame energie en uitstootvrij verkeer alleen kan slagen als alle Amsterdammers zich betrokken voelen. Directeur Annick Mantoua: “Een flinke uitdaging want we zien de afstand tussen verschillende groepen Amsterdammers groter worden.”