Weer minder besmettingen in Amsterdam

Beeld ANP

In de hele GGD-regio werden 29.085 besmettingen geregistreerd, waarvan 23.182 in de gemeente Amsterdam. Vorige week werden nog 31.247 positieve tests in de regio afgenomen. Toen was sprake van een daling van 7 procent.

Wel nam ook het aantal afgenomen tests af, met 18 procent. Dat aantal daalt al weken, mogelijk omdat steeds meer mensen thuis een zelftest afnemen. Van alle afgenomen tests was 55 procent positief, tegen 58 procent vorige week.

In Diemen en Ouder-Amstel bleef het aantal positieve tests ongeveer gelijk. In Aalsmeer steeg het juist. In de overige gemeenten nam het aantal af. Binnen Amsterdam was er een stijging te zien in de stadsdelen Zuid en Centrum, in de overige delen nam het af.

Voor de tweede week op rij is het aantal positieve tests gedaald, nadat de omikronvariant vanaf begin december voor een explosie zorgde in het aantal besmettingen. Volgens het RIVM is de omikrongolf aan het uitdoven. Het R-getal, dat aangeeft hoe snel het virus zich verspreidt, is voor het eerst dit jaar onder de 1 gekomen.

Booster

De boostercampagne vordert mondjesmaat in de hoofdstad. Ten opzichte van vorige week was er een stijging van 41 naar 44 procent in het aantal mensen dat een derde prik heeft gekregen. 33 procent van de mensen heeft twee prikken gehad.