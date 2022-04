Weer minder achtstegroepers kunnen naar eerste voorkeursschool: ‘Volgend jaar wordt het beter’

Beeld Eva van Brummelen

96 procent van de leerlingen die dit jaar meedoen met de lotingsprocedure mag naar een school binnen de opgegeven top vijf. Daarmee wordt duidelijk dat de loting dit jaar wederom slechter uitpakt dan vorige jaren.

Er zijn minder groep 8-leerlingen op hun eerste schoolkeuze geplaatst. Van de in totaal 7943 leerlingen die dit jaar aan de lotingsprocedure meedoen, zijn er precies 75,37 procent geplaatst op hun lievelingsschool. In 2021 was dat percentage nog 76,81 procent, in 2020 80,92 procent en in 2019 zelfs 83 procent.

Lotnummer bepaalt

Al sinds maart zitten 7943 Amsterdamse kinderen in groep 8 in spanning. De leerlingen hebben toen hun scholenvoorkeurslijst ingeleverd. Amsterdammers met een vmbo-basis- of -kaderadvies leverden een lijst aan met vier scholen, leerlingen met vmbo-t-advies of vmbo-t/havo leverden zes scholen aan. Achtstegroepers met havo-advies, havo/vwo- of vwo-advies moesten een top twaalf maken.

Elke leerling krijgt een lotnummer dat willekeurig is gegenereerd. Vervolgens worden kinderen op volgorde van hun lotnummer op een school geplaatst. Is er geen plek meer op de eerste keuze? Dan misschien wel op de een na hoogste keuze. Of de derde. Of de vierde keuze. Of de vijfde. Een kleine 4 procent van de kinderen uit groep 8 is dit jaar ingeloot op een school buiten hun top vijf.

Een kleine 1 procent, in totaal 76 leerlingen, zijn op een school van hun negende voorkeur of lager geplaatst. Zij zijn hierover gebeld door de servicedesk van de Centrale loting en matching. “Anders valt het rouw op hun dak,” zegt Rob Oudkerk, voorzitter van de koepel van Amsterdamse schoolbesturen Osvo. “We leggen uit welke wegen ze kunnen bewandelen en we vertellen ze over de tweede ronde.”

Tweede ronde

Alle achtstegroepers die na deze eerste loting niet tevreden zijn met hun school mogen meedingen voor een ‘betere’ plek in de tweede lotingsronde. Op vrijdag 8, maandag 11 en dinsdag 12 april is er voor deze leerlingen gelegenheid om zich digitaal aan te melden. Op donderdag 14 april is de uitslag van de tweede ronde bekend. Net als de eerste ronde wordt deze online bekendgemaakt.

De Centrale loting en matching is al sinds de invoering ervan een groot onderwerp van discussie in de stad. Er is voor alle leerlingen in Amsterdam genoeg plek op de scholen. Sterker: er zijn 9.859 plaatsen op middelbare scholen beschikbaar en slechts 7943 leerlingen die meedoen met de loting. De moeilijkheid zit ‘m in de populariteit van bepaalde scholen.

‘Er is een grote druk op populaire scholen en er zijn scholen die om uiteenlopende redenen meer moeite hebben om leerlingen aan te trekken. Niet de onderwijskwaliteit, maar onder andere imago, locatie en profiel spelen daarbij een belangrijke rol’, aldus de Amsterdamse scholenkoepel Osvo.

Zo moest het Fons Vitae Lyceum, vorig jaar de populairste school van Amsterdam, afgelopen jaar honderden kinderen teleurstellen, omdat er simpelweg geen plek was voor iedereen. Ook het Metis, het Barlaeus Gymnasium, het Spinoza Lyceum en de Vinse School zijn populaire scholen in de stad, net als scholen met een brede brugklas.

Beterschap

De voorzitter wil het wel, maar kan niet garanderen dat volgend jaar ieder kind op de eerste keuze terechtkomt. “Ik kan wel met zekerheid zeggen dat het volgend jaar beter zal worden en dat veel meer kinderen op hoger geplaatste plekken terechtkomen.”

De 23 schoolbesturen die samenwerken binnen Osvo zijn al langere tijd bezig met het zoeken naar een nieuwe, betere manier voor de Centrale loting en matching. Oudkerk: “We gaan het systeem niet veranderen, want dit is het beste systeem wat je kan hebben. We willen het aanbod veranderen en populaire en minder populaire scholen meer laten samenwerken. Dat doet helaas niets voor de kinderen die dit jaar pech hebben.”