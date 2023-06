Weer miljoenen naar lerarentekort, maar zonder hulp van de minister redt Amsterdam het niet

Wethouder Moorman: 'Goed onderwijs begint bij een goede leerkracht voor de klas.' Beeld Getty Images

In 2027 heeft het lerarentekort in Amsterdam minimaal twee jaar op rij een daling ingezet en zijn de tekorten eerlijker verdeeld over de basisscholen in de stad. Dat staat in de lerarenagenda van onderwijswethouder Marjolein Moorman die donderdag wordt gepresenteerd. De stad trekt in totaal 24 miljoen euro uit om in de komende vier jaar de aanhoudende onderwijscrisis van verschillende kanten aan te pakken. Ook het voortgezet onderwijs en het mbo zijn in deze nieuwe plannen betrokkenen.

Net als in de lerarenagenda van 2019 zet de gemeente ook in deze agenda in op extra voorzieningen voor mensen in het Amsterdamse onderwijs om ‘alle drempels’ weg te nemen. Toen trok de stad 23 miljoen euro uit met het plan om minimaal 500 leerkrachten extra te verwerven voor de stad, tevergeefs.

Onderwijscrisis

Er voltrekt zich al jaren een onderwijscrisis waar we als maatschappij getuige van zijn. Rapport na rapport laat zien dat het niet goed gaat met de kwaliteit van het onderwijs en dat kinderen daar de dupe van zijn. In Amsterdam heeft bijna een op de vijf leerlingen in het basisonderwijs geen bevoegde leerkracht voor de klas. In het speciaal basisonderwijs zelfs een op de drie. Het voortgezet onderwijs komt 340 fte tekort. En ook tekorten in het mbo worden voelbaarder.

Daar komt bij dat de tekorten in het basisonderwijs niet gelijk zijn verdeeld. Op plekken waar schoolgaande kinderen doorgaans meer aandacht en hulp nodig hebben om hun talenten en potentie te ontwikkelen en te benutten, zijn de tekorten het grootst. Nog altijd worden scholieren in Noord, Nieuw-West en Zuidoost het hardst getroffen door het tekort.

In de nieuwe plannen investeert Amsterdam behalve in voldoende en gratis parkeerplekken voor leraren, ook met 1,8 miljoen euro in extra reiskostenvergoeding en gaat het weer inzetten op betaalbare woningen voor leerkrachten. Voortaan worden er per jaar niet veertig maar tenminste zestig sociale en middeldure huurwoningen via een voorrangsregeling aan Amsterdamse leerkrachten aangeboden. Tot nu toe zijn 112 woningen met voorrang toegewezen aan leerkrachten.

Dingend beroep

De gemeente investeert tot 2027 1,5 miljoen euro per jaar in het versterken van schoolleiders op basisscholen met de meest kwetsbare leerlingenpopulatie en wil ook meer doen voor zijinstromers en het behoud van leerkrachten. Ook scholieren worden genoemd. De stad wil dat zij blijven kennismaken met het vak van leraar via het project Leraar voor een dag.

Wethouder Moorman benadrukt dat ze alles doet ‘wat binnen ons bereik valt’, om de maatschappelijke crisis die gaande is tegen te gaan “Tegelijkertijd kunnen wij maar een deel van de oplossing leveren. De aanpak van het tekort vraagt om landelijk beleid en daar vragen we de minister dringend om.”

30 procentregeling expats

Daarmee doelt de wethouder onder andere op het financiële gat van zijinstromers dat ontstaat als ze besluiten het onderwijs in te gaan. “Het is al een hele stap om bijvoorbeeld op je veertigste te besluiten van carrière te switchen en leerkracht te worden. Hoe leuk het ook is, zijinstromers die vaak al een huis, misschien gezin en andere kosten hebben, moeten nu nog zelf de rekening betalen om te switchen. Daar moeten we wat aan doen, alleen moet dat van de minister komen.”

“Waarom krijgen expats een 30 procentregeling en hebben we die niet voor onze leerkrachten? Als je echt nadenkt over de toekomst van het land, dan weet je dat we allemaal afhankelijk zijn van goed opgeleide jongeren en kinderen. Wat we bijvoorbeeld qua leesvaardigheid zien, is dramatisch. Terwijl we weten dat goed onderwijs begint bij een goede leerkracht voor de klas.”

“In alle eerlijkheid: met deze agenda alleen gaan we het tekort niet oplossen. Dat kan pas als er dingen bij het Rijk gaan veranderen.”

Over de auteur: Raounak Khaddari schrijft voor Het Parool over onderwijs, jongeren en jongvolwassenen. In haar serie Nieuwe Lichting onderzoekt ze uitdagingen en trends waar twintigers en dertigers in de stad mee te maken krijgen.