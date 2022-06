Weer meer storingen op metrolijnen, voorlopig minder voertuigen

Metro 51 bij Station Spaklerweg. Beeld Daphne Lucker

Het merendeel van de problemen wordt veroorzaakt door de software-update in het beveiligingssysteem. Daar komen echter andere technische problemen bij, zoals een defect voertuig of een spanningsstoring, meldt een woordvoerder van de GVB. “We zullen voorlopig per metrolijn met één voertuig minder rijden. Dat betekent vooral dat het iets drukker wordt, waardoor er vertraging kan ontstaan bij het in- en uitstappen. Maar dat is minimaal.”

Het nieuwe beveiligingssysteem van de Amsterdamse metro leidt al meer dan een jaar regelmatig tot storingen, irritatie bij reizigers en kopzorgen bij het GVB. De vervanging van het systeem kostte zeker 270 miljoen euro en in 2021 kwam het bijna maandelijks voor dat alle metrolijnen platlagen. Ook binnen het GVB liepen de gemoederen hoog op, bleek uit een reconstructie van Het Parool op basis van interne stukken.

‘Spooktreinen’

Zo werden storingen veroorzaakt door ‘spooktreinen’, metrostellen die zich volgens het beveiligingssysteem op het spoor bevinden maar daar helemaal niet zijn; een trein die te hard rijdt door een wissel en met de noodrem tot stilstand komt; metrodeuren die niet opengaan; een metrostel dat een rood sein passeert. Telkens als de software werd aangepast en de problemen verholpen leken, ontstonden er nieuwe storingen.

Eind september werd het gebruik van het nieuwe systeem tijdelijk opgeschort en keerde het oude beveiligingssysteem terug. Op 24 oktober werd het nieuwe systeem herstart, maar nog geen maand later vielen alle metrolijnen weer uit. Wethouder Egbert de Vries schreef in november in een brief aan de gemeenteraad dat het mogelijk nog jaren duurt voordat de problemen met het metrobeveiligingssysteem zijn opgelost.

Minder druk

Een groot deel van de softwareproblemen zijn inmiddels verholpen, meldt de GVB-woordvoerder. “Het is in elk geval gelukt om het systeem draaiend te krijgen voor alle metrolijnen, en de hoeveelheid storingen is enorm verminderd. Maar er zijn nog wel eens problemen, en zeker in combinatie met andere oorzaken kan dat tot vertraging leiden.” Volgens het GVB is de laatste grootschalige metrostoring zeker een maand geleden.

Het is nog onduidelijk hoelang de metrolijnen met een voertuig minder rijden. “We werken hard aan een oplossing, maar omdat er meervoudige oorzaken spelen, is het lastig om een schatting te geven. De vraag is hoe erg dit is. Nog niet iedereen is teruggekeerd in het ov: dat is ergens jammer omdat het minder inkomsten oplevert, maar het maakt ook dat het niet zó druk is, behalve op piekmomenten.”

