Weer meer loden leidingen ontdekt: ook in Zuid en Centrum

Verhuurders en bewoners doen steeds meer onderzoek naar het risico van oude waterleidingen. Beeld Shutterstock

Een deel van de nieuw verdachte woningen valt onder corporatie Stadgenoot, die 400 waarschuwingsbrieven heeft gestuurd in Tuindorp Oostzaan. In de Vegastraat is een loden drinkwaterleiding gevonden in de kruipruimte onder een woonblok. Ook in een bedrijfspand bleken oude leidingen nooit vervangen. Metingen in drie huurwoningen leverden een concentratie op van maximaal 2 microgram per liter, ruim onder de norm van 10 microgram per liter.

Toch zoekt Stadgenoot door in Tuindorp Oostzaan en kregen de bewoners alvast een waarschuwing om alert te zijn. Wanneer er loden leidingen worden gevonden zorgt de corporatie voor de verwijdering, belooft Stadgenoot.

Elders in Amsterdam-Noord staat van honderden woningen in de tuindorpen al vast dat er loden drinkwaterleidingen liggen. Corporatie Ymere heeft dat vastgesteld na tests in (voormalige) huurwoningen in Nieuwendam en Buiksloot, maar ook in Tuindorp Oostzaan.

Ymere heeft intussen ook in de Van Tuyll van Serooskerkenweg in Zuid loden leidingen gevonden. In de Marathonbuurt volgt daarom steekproefsgewijs extra onderzoek. Hetzelfde geldt voor de Frederik Hendrikbuurt in West. Woningcorporatie De Key heeft loden leidingen gevonden in de Planciusstraat in het Centrum.

Particuliere huur

Lood werd voor de Tweede Wereldoorlog veel gebruikt voor de waterleiding. Vanaf 1960, toen het wegens gezondheidsgevaar niet meer toegestaan was, zijn de leidingen op veel plaatsen weggehaald. Naar schatting liggen ze echter nog in meer dan 100.000 woningen.

Dat gaat zeker ook om koopwoningen en particuliere huurwoningen. Na een storm van protest beloofde verhuurder Rappange deze week bijvoorbeeld loden leidingen weg te halen uit 47 huurwoningen aan de Kramatweg in Oost.

Lood in het drinkwater is vooral schadelijk voor jonge kinderen. Het kan hun leervermogen negatief beïnvloeden. Bij ouderen vergroot het de kans op hart- en vaataandoeningen.

In West leidde de bezorgdheid over lood tot een opmerkelijk initiatief. Omdat een drinkwatertest meer dan honderd euro kan kosten, deed Judith Tankink een oproep via sociale media aan buurtbewoners. Als het testbedrijf alle watermonsters bij haar thuis kon ophalen, waren de kostendelers aanmerkelijk goedkoper uit.

Het leidde tot 56 watermonsters op haar keukentafel. “Het was een soort Project X, de loodversie.” De meeste uitkomsten waren geruststellend: 11 monsters boven de 1 microgram per liter uit, drie boven de 5 microgram per liter, wat volgens recent onderzoek van de Gezondheidsraad de nieuwe norm zou moeten worden. Eén meting was wel zorgwekkend genoeg voor maatregelen: 51 microgram per liter.