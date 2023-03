Weer meer internationale studenten: ‘We moeten instroom gaan beheersen’

Het aantal Nederlandse studenten in het hoger onderwijs is afgelopen jaar gedaald. Meer jongeren kozen voor een tussenjaar, omdat dat na corona weer kan en ze de invoering van de basisbeurs volgend studiejaar afwachten. Beeld Mariette Carstens/ANP

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft dinsdagochtend de definitieve cijfers bekendgemaakt van het aantal studenten dat afgelopen september is begonnen met een studie aan universiteit of hogeschool. Het aanzienlijke aantal buitenlandse studenten, en dan met name in Amsterdam, is een probleem voor onderwijsinstellingen: ze kunnen de aantallen niet aan. Ter vergelijking: in 2022 stonden 115.000 internationale studenten ingeschreven bij Nederlandse hogeronderwijsinstellingen, in 2006 waren dat er nog 33.000.

“Die instroom moeten we gaan beheersen, om tot een betere balans in het onderwijsstelsel te komen,” zegt onderwijsminister Robbert Dijkgraaf in het Algemeen Dagblad. Hij verwacht binnenkort met wetsvoorstellen te komen om universiteiten in Nederland te helpen de toestroom van internationale studenten in te dammen.

De Universiteit van Amsterdam (UvA) meldde in november al dat het aantal studenten aan de universiteit met 2,7 procent was gestegen naar ruim 42.000. In totaal komen er daar ruim 14.000 van uit het buitenland. Ongeveer een derde van de studenten heeft dus niet de Nederlandse nationaliteit. Ruim 9.000 van de buitenlandse studenten komt uit de EU en bijna 5000 van buiten de EU.

De UvA begon vorig jaar – hoewel dat niet mocht – al als proef met een quotum voor buitenlandse studenten voor populaire studies als psychologie en politicologie. Dat was volgens de UvA nodig om te voorkomen dat Nederlandse studenten verdrongen zouden worden. Een dag later werd de universiteit al door minister Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) teruggefloten: als de universiteit het experiment doorzette, zou de Onderwijsinspectie ingrijpen.

Afschrikbeleid

Universiteiten voeren inmiddels een afschrikbeleid om ervoor te zorgen dat buitenlandse studenten minder snel naar Nederland komen. Zo waarschuwen Amsterdamse universiteiten de internationale studenten niet te komen als ze een maand voor het studiejaar begint nog geen kamer hebben.

Al in november vorig jaar riep de Tweede Kamer minister Dijkgraaf op de toestroom van internationale studenten te beperken. Er werd een motie aangenomen om universiteiten te laten stoppen met het actief werven van buitenlandse studenten en met een wetsvoorstel te komen om de hoeveelheid internationale studenten te kunnen ‘beheersen’.

Volgens de Kamer staat de toegankelijkheid van het onderwijs onder druk door het grote aantal internationale studenten. Universiteiten waren lang blij met deze studenten, omdat ze voor extra inkomsten zorgden, maar de schaduwzijde was dat het ook leidde tot toenemende druk op de instellingen en meer werkdruk voor leraren. Daarnaast blijft het kamertekort in rap tempo oplopen.

Buiten de Randstad

Vooral in de Randstad is het grote aantal internationale studenten een probleem. In de rest van Nederland zien universiteiten hen nog wel graag komen, omdat in die regio's een grote vraag naar hoogopgeleid personeel is. Eind januari schreef Trouw dat de universiteiten vrezen benadeeld te worden als er landelijke regels komen om de toestroom van buitenlandse studenten te beperken.

Wachten op de basisbeurs Het aantal Nederlandse studenten in het hoger onderwijs is afgelopen jaar gedaald. Meer jongeren kozen voor een tussenjaar, omdat dat na corona weer kan en ze de invoering van de basisbeurs volgend studiejaar afwachten. Vorig studiejaar begon 72 tot 75 procent van de jongeren die zijn vwo-diploma had gehaald direct aan een studie op de universiteit. Dit jaar is dat afgenomen naar 67 procent. Op de hogescholen begonnen bijna 108.000 eerstejaars aan hun studie. Dat is ruim 5 procent minder dan een jaar eerder.

