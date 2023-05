Weer loopt een woningbouwproject vertraging op, dit keer 124 woningen in de middenhuur

De hoogbouwflat aan het Surinameplein is een monumentaal pand met 144 sociale huurwoningen en een hotel. Beeld Marc Driessen

De renovatie van hoogbouwflat De Klokkenhof en de sloop-nieuwbouw van het aanpalende laagbouwcomplex zou in september van start gaan, maar volgens woningbelegger Vesteda is het gehele project te duur geworden.

“De bouwkosten zijn minstens 30 procent gestegen, terwijl de opbrengsten zijn gedaald door fors gestegen rente,” aldus Pieter Knauff, verantwoordelijk voor de investeringen bij het bedrijf. Daarmee is de sloop-nieuwbouw voor onbepaalde tijd uitgesteld en loopt de renovatie van de hoogbouwflat vertraging op.

Afspraken met gemeente

Het complex De Klokkenhof aan het Surinameplein is gebouwd in 1962 en bestaat uit laagbouw met 24 huurwoningen, een broedplaats en hoogbouw. De hoogbouwflat is een monumentaal pand met 144 sociale huurwoningen en een hotel.

Woningbelegger Vesteda kreeg het pand in 2018 in bezit toen het een grote vastgoedportefeuille kocht. Met de gemeente zijn in 2020 afspraken gemaakt om de hoogbouwflat te renoveren én een politieke wens waar te maken, namelijk het toevoegen van middenhuur. Dat zijn woningen met een huur van maximaal 1109 euro per maand, die moeten helpen om de middenklasse in de stad te houden.

Maar de sloop-nieuwbouw is volgens Vesteda niet meer rond te rekenen, en wordt daarom voor onbepaalde tijd uitgesteld. Dat is volgens Knauff ‘goed nieuws’ voor de bestaande huurders, wier woningen gesloopt zouden worden. Zij kunnen langer in hun woning blijven wonen. Ook broedplaats Urban Resort kan tevreden zijn: die kreeg een verlenging van het tijdelijke huurcontract aangeboden.

Leegstand voorkomen

Vorig jaar was er veel te doen over De Klokkenhof; bewoners vreesden dat huurders met een vast contract na de renovatie of sloop-nieuwbouw terug zouden mogen komen, terwijl huurders met een tijdelijk contract een nieuwe woning zouden moeten zoeken. Die laatste groep stelde geen woonrechten op te kunnen bouwen.

Vesteda zei toen dat dit hun enige complex is waar met tijdelijke contracten wordt gewerkt. Die tijdelijke overeenkomsten zouden nodig zijn om ‘voor te sorteren’ op de renovatie, aangezien renovatie in bewoonde staat onmogelijk is. Leegkomende appartementen in De Klokkenhof worden nu via leegstandsbeheer verhuurd aan tijdelijke huurders. “Ons doel was, is en blijft om zoveel mogelijk leegstand te voorkomen met de huidige woningnood,” aldus Pieter Knauff.

‘Flink wat onzekerheden’

Rond de renovatie van de hoogbouwflat met 144 sociale huurwoningen gaat de woningbelegger wél verder met het proces. De komende tijd worden opnieuw gesprekken met huurders en gemeente gevoerd om te kijken wat er mogelijk is. “Begin volgend jaar hopen wij een gezamenlijk plan te presenteren dat financieel haalbaar is en waar gemeente en de huurders mee akkoord kunnen gaan. Het liefste willen we beginnen met de renovatie van de hoogbouwflat, maar er zijn nog flink wat onzekerheden,” aldus Vesteda.

De Klokkenhof is niet het enige project in de stad dat vertraging oploopt of niet doorgaat. Bij Elzenhagen in Noord lukte het een projectontwikkelaar niet om de geplande vrijesectorwoningen winstgevend te krijgen, waarna bij de gemeente toestemming werd gevraagd om sociale huurwoningen te bouwen, zodat er een woningcorporatie kon worden ingeschakeld voor financiële hulp.

Wens niet losgelaten

Vesteda heeft de wens om middenhuurwoningen te bouwen aan het Surinameplein nog niet losgelaten. “Er is daarom ook geen vraag neergelegd bij de gemeente om het gat dicht te rijden,” aldus Knauff. “Het zijn gewoon moeilijke tijden.”

Afwachten dus. Wanneer de sloop-nieuwbouw wel gaat beginnen is onduidelijk. Volgens Vesteda is er geen termijn op te plakken.