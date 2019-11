Weer lange celstraf geëist tegen doodrijder A10

Ronald Dooper en Selena Jans. Beeld Privécollectie

De verdachte is volgens het OM opzettelijk ingereden op de motor waarop beide slachtoffers zaten. De Amsterdamse rechtbank veroordeelde de man in juli dit jaar al tot een gevangenisstraf van acht jaar en een rijontzegging van acht jaar. De verdachte ging tegen dat vonnis in hoger beroep.

Verkeersruzie

Op 23 december 2018 reed Johnny O. vanuit Krommenie naar Amsterdam om zijn 15-jarige dochter naar haar moeder te brengen. Tijdens deze rit belandde hij met twee motorrijders in een verkeersruzie, waarna hij op ze inreed. Motorrijder Ronald Dooper (44) en zijn bijrijder Selena Jans (34), die op weg waren van de woning van Dooper uit Wormerveer naar de woning van Jans in Amsterdam, overleden ter plekke.

Van de aanrijding zelf zijn geen camerabeelden. Drie automobilisten die het ongeluk zagen gebeuren, verklaarden dat O. twee keer op de motorrijders inreed. Zij denken dat het ongeval opzettelijk is veroorzaakt. Ook de dochter van O. verklaarde dat haar vader met opzet op het stel inreed. O. zelf ontkent en zegt dat hij niet met opzet de motorrijders heeft aangereden.