Wéér jonge groep Amsterdammers gepakt met tonnen cocaïne, nu 3400 kilo

Het gaat om Revinieldo B., Delyano P., Orfeo B., Lutcio D. en Cherayno E.

Deze vijf verdachten hebben weer banden met de groep uit Holendrecht waartoe ook de vanwege een ontvoering en marteling gedetineerde rapper JoeyAK behoort, spil in de populaire gangsterrapgroep Zone6. Dat geldt ook voor de acht jonge mannen die in april met 4200 kilo cocaïne waren gepakt, ook in de haven van Antwerpen.

Die partijen drugs zijn tientallen miljoenen waard. Dat dergelijke groepen jonge ‘uithalers’ worden gepakt met hoeveelheden harddrugs van deze omvang, is ongekend.

Houtskool uit Paraguay

De 3400 kilo cocaïne zat verstopt in een container met houtskool die in de Waaslandhaven was gearriveerd uit Paraguay. De mannen werden in de vroege ochtend van 26 juni door de Scheepvaartpolitie gearresteerd bij die container. De rechtbank heeft inmiddels besloten dat vier verdachten voorlopig in de cel moeten blijven, een vijfde hoort vrijdag de beslissing over zijn voorarrest.

De onrust in met name Zuidoost over de voortdurende arrestaties is enorm.

Liquidaties

Te meer doordat recent al twee jonge mannen die worden gerekend tot dezelfde groep zijn geliquideerd, volgens betrouwbare bronnen vrijwel zeker omdat ze betrokken waren geweest bij de diefstal van honderden kilo’s cocaïne.

Eerst werd de uit Zuidoost afkomstige Genciël ‘Fenna’ Feller (23) in de nacht van 3 op 4 augustus met zeker acht kogels beschoten in de Stedenwijk in Almere, waar zijn vriendin woonde. Met nog drie kogels in zijn lichaam dook hij onder op Curaçao. Daar werd hij in Willemstad begin september doodgeschoten in een geparkeerde auto.

Enkele weken daarna, op 18 september, werd ex-profvoetballer Kelvin Maynard (32) vanaf een scooter doodgeschoten terwijl hij in Zuidoost over de Langbroekdreef reed. Het onderzoek in die zaak is vooralsnog gestrand.