Weer inbraak bij horlogewinkel met Rolexen aan Singel

Dure horloges. Beeld Getty

Om 04.50 uur kreeg de politie een melding van een vernielde ruit. Bij inspectie bleken er verschillende dure horloges gestolen. De politie is op zoek naar de daders.

Het is al de tweede keer dit jaar dat er bij de winkel is ingebroken: in februari werd er zelfs een explosief gebruikt om toegang te verschaffen tot de winkel. Dat is toen niet gelukt: weliswaar brak het betreffende raam, maar er zat nog een rolluik achter.

Rolexen

Op de instagrampagina van de winkel zijn de dure horloges te zien, waaronder Rolexen. Die zijn, zo bleek de laatste maanden, gewild onder criminelen in de hoofdstad.

Zanger Gordon is gewelddadig beroofd van zijn Rolex, en een stel in Landsmeer is bedreigd met een pistool vanwege een Rolexhorloge. Deze maand staat een ‘Rolexbende’ terecht, waartegen het Openbaar Ministerie zeven jaar celstraf heeft geëist.

De eigenaar van de winkel wilde niet reageren.

Vernieling winkelruit blijkt inbraak horlogewinkel. Meerdere dure merkhorloges weggenomen. https://t.co/rslmwZGCBz #Amsterdam — Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) 22 oktober 2020