Weer grote brand bij afvalverwerker Renewi in Westpoort

Volgens een woordvoerder van de brandweer is de brand ontstaan doordat een stapel matrassen vlam heeft gevat. Meerdere brandweerwagens zijn onderweg om het vuur te blussen.

Opvallend: vorige maand brak er ook al brand uit bij Renewi. Het vuur woedde toen in een berg met grofvuil en bedrijfsafval. De brandweer was toen de hele nacht bezig om de brand te blussen.

Het is ook de tweede grote brand in vier dagen tijd in Westpoort. Afgelopen vrijdag was het raak bij een bedrijf aan de Amerikahavenweg in het Westelijk Havengebied.