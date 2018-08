Weer geen Uitmarkt in Zuidoost: wat ging er mis?

De gemeenteraad wilde het, het stadsdeel wilde het en de organisatie wilde het. Toch is het weer niet gelukt om de Uitmarkt naar Zuidoost te ­halen, ook niet in het jaar dat Amsterdam viert dat de Bijlmer vijftig jaar bestaat. Net als vorig jaar is het Oosterdok volgend weekeinde de plaats van handeling voor de aftrap van het ­culturele seizoen.



Over een Uitmarkt in Zuidoost wordt al jaren gesproken. Al in 2000 nam de gemeenteraad een motie van de SP-fractie aan met het voorstel het evenement in het stadsdeel te houden. Het kwam er niet van. In 2017 kreeg de SP opnieuw brede steun voor een motie, nu om de Uitmarkt afwisselend in Noord, Nieuw-West en Zuidoost te houden.



Het laatste stadsdeel leek dit jaar buiten­gewoon kansrijk. Vanwege het vijftigjarig ­bestaan van de Bijlmer, vanwege het besluit van het college om evenementen en drukte te spreiden over de stad, vanwege de wens van de ­gemeenteraad en vanwege de inzet van het stadsdeel dat al in een vroeg stadium liet weten graag gastheer te willen zijn in 2018.