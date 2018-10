Weer gaat een restaurant aan de Oostoever (nog) niet open

We hebben werkelijk alle mogelijke gegevens verstrekt, het dossier is compleet: het is 180 pagina's! Eigenaar Mehdap Bozdag van SoulTable

Doordat dergelijke informatie zou zijn uitgebleven, is de procedure niet afgerond en de vergunningsaanvraag komen te vervallen. Naar verluidt is er bij de gemeente vooral behoefte aan meer duidelijkheid over een aantal geldschieters dat in de zaak heeft geïnvesteerd.



Bezwaar

Mehdap Bozdag, één van de eigenaren van SoulTable, kondigt aan in bezwaar te zullen gaan. Het groepje ondernemers van Turkse komaf, onder wie een politieagente, heeft een advocaat in de arm genomen. "We hebben werkelijk alle mogelijke gegevens verstrekt, het dossier is compleet: het is 180 pagina's! Zo gaat het steeds: we leveren spullen aan en vervolgens willen ze weer nieuwe documenten. Ik ga bijna denken dat er iets anders achter zit, een politiek spel."



Zo blijft het kapitale pand aan de oostoever van de Sloterplas nóg langer leegstaan, terwijl het stadsdeelbestuur zo graag had gezien dat het pand het kroonjuweel van Nieuw-West had moeten worden. Dat lukt nog altijd niet.



Het pand is eigendom van Oostoever Vastgoed dat, via een kerstboom aan BV's, nauw verbonden is aan de familie van vastgoedhandelaar Martin Smit. Smit is de drijvende kracht achter projectontwikkelingsbedrijf Ivy Group, dat eigenaar is van de Fortis-panden op het Rokin en de Industrieele Groote Club.



Drugsgeld

De vorige huurder met wie Oostoever Vastgoed een overeenkomst aanging was restaurant SuAda, dat in 2017 de deuren had moeten openen in het pand. Ook dát restaurant ging nooit open. Bij het in aanbouw zijnde SuAda en het zusterrestaurant Ada verderop op Plein '40-'45, viel op 26 juni 2017 echter de Landelijke Eenheid binnen, omdat de verdenking was gerezen dat beide restaurants met geld uit de internationale drugshandel waren gefinancierd.



In twee grote onderzoek naar internationale drugshandel was de eigenaar van SuAda in beeld gekomen: eenmaal als verdachte en eenmaal als slachtoffer. Justitie verdenkt de ondernemer van Turkse komaf van het voorbereiden van de smokkel van chemische stoffen voor de bewerking van heroïne. In de andere zaak bleek dat een Engelse crimineel had gedreigd een handgranaat naar binnen te gooien bij een Rotterdamse horecazaak van de restauranteigenaar.



Cocaïne en heroïne

De Engelsman wilde dat G. de verblijfplaats verklapte van een Turkse man die door andere criminelen verantwoordelijk werd gehouden voor de diefstal en het verraad van twee enorme partijen cocaïne en heroïne.



Ook nadien bleef het pand dus leeg - en voorlopig lijkt daar geen verandering in te komen.



