Weer explosie in Noord: geen gewonden, woning beschadigd

Woonwijk Diopter. Beeld Peter Elenbaas

Wat er explodeerde is volgens een woordvoerder van de politie onduidelijk. De explosie vond vlak voor een woning plaats. Daar was iemand aanwezig, maar deze persoon bleef gelukkig ongedeerd. Wel zit de schrik er goed in.

Het is onduidelijk of de woning een gericht doelwit was. Volgens buurtbewoners gaat het om dezelfde woning waar vrijdagavond ook een explosie plaatsvond, de politie bevestigt dit maandagochtend. Of er een link is tussen die ontploffingen wordt uitgezocht. Ook bij die explosie vielen geen gewonden.

Vlak na de explosie riep de politie via een burgernetmelding op uit te kijken naar een jongen van rond de twintig jaar in een zwart trainingspak met witte strepen aan de zijkanten.

De politie doet ter plaatse onderzoek.