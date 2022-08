Weer een plofkraak in Amsterdam: ‘Het is een enorme ravage, overal op straat ligt puin’

In een maand tijd werden drie geldautomaten in Oost en Osdorp met zware explosieven opgeblazen. Beeld Joris van Gennip

Bewoners schrokken zondagochtend rond 05:00 uur wakker van een enorme knal, gevolgd door meerdere kleine knallen. Een geldautomaat in het appartementencomplex aan de Pieter Calandlaan bleek tot ontploffing gebracht. Door de explosie brak brand uit in het pand.

Er vielen geen gewonden, aldus een woordvoerder van de politie. Dat lijkt meer geluk dan wijsheid. “Het is een enorme ravage, overal op straat ligt puin. De mensen die dit hebben gedaan zijn totaal onverantwoordelijk geweest,” aldus de woordvoerder.

Na onderzoek van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie met een verkenningsrobot bleek dat er nog explosiegevaar was en werden omliggende woningen ontruimd. Inmiddels zijn de meeste bewoners weer thuis.

Hoewel de pui van het pand er helemaal uit ligt is de constructie van het gebouw nog in orde, aldus de woordvoerder van de politie. Bij de bovengelegen woningen en naastgelegen winkels lijkt de schade vooralsnog mee te vallen. Het is niet duidelijk of de daders buit mee wisten te nemen. Er is nog niemand aangehouden.

Geldautomaten bij woningen

Het is de zoveelste plofkraak in Amsterdam. In een maand tijd werden drie geldautomaten in Oost en Osdorp met zware explosieven opgeblazen. De roep om de automaten te verwijderen bij woningen klinkt steeds luider. Bewoners maken zich zorgen.

“Toen ik hier in 2019 kwam wonen, zei mijn moeder meteen: ‘Vind je dat niet eng: wonen boven een pinautomaat?’” vertelt een bewoonster van de Iepenweg, waar twee weken geleden een plofkraak gepleegd werd. Zij woont pal boven de automaat die ‘gekraakt’ is. Het bedje van haar baby had ze uit voorzorg ver van het raam neergezet. “Want ik had altijd in mijn hoofd dat het een keer kon gebeuren.”

Het weghalen van bestaande geldautomaten bij woningen is niet makkelijk. De automaten zijn vergund en ‘kans op een plofkraak is geen intrekkingsgrond’, aldus een woordvoerder van de gemeente Amsterdam. Bovendien is een stad zonder geldautomaten op straat ‘niet wenselijk’ omdat mensen over contant geld moeten kunnen beschikken.

