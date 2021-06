Weer een mijlpaal in Amsterdamse tech: Mollie haalt 665 miljoen op

Mollie werd in 2004 opgezet door de toen achttienjarige Adriaan Mol. Beeld Mollie

Mollie verwerkt betalingen voor 120.000 bedrijven, vorig jaar voor 10 miljard euro. Het bedrijf heeft vooral MKB-klanten, maar verzorgt ook de afrekeningen voor maaltijd­bezorger Deliveroo. Omdat vanwege de pandemie onlineverkopen sterk zijn toegenomen, verwacht het ­bedrijf dit jaar een verdubbeling van dat transactiebedrag. Het bedrijf ontvangt per transactie een commissie, maar maakt geen winst en omzet ­bekend.

Het aan de Keizersgracht gevestigde Mollie haalt het geld op bij een groep investeerders onder aanvoering van het Europese groeifonds van durf­kapitalist Blackstone. Dat krijgt daarvoor een belang van minder dan 10 procent in het bedrijf.

5,4 miljard waard

Met de opbrengst van de nieuwe geldronde wil Mollie verder groeien, ook buiten Europa. Het bedrijf telt ­momenteel 480 medewerkers; daar moeten er dit jaar nog eens 300 bij­komen. Daarnaast wil Mollie haar activiteiten uitbreiden naar financiële dienstverlening voor MKB-bedrijven

De nieuwe geldronde volgt snel op de vorige. Vorig jaar september regelde Mollie, dat in 2004 werd opgezet door de toen achttienjarige Adriaan Mol, 90 miljoen euro bij financiers. Na de nieuwe investeringsronde is Mollie op papier 5,4 miljard euro waard. Mollie wist de eerste vijftien jaar zonder externe financiering te groeien; pas in 2019 werd voor het eerst geld van een investeerder aangenomen; 15 miljoen euro

Messagebird

Investeringen in Nederlandse techbedrijven, zowel start-ups als gevestigde ondernemingen, kwamen vorig jaar met 1,7 miljard euro op een record. Met de investering in Mollie en het gelieerde berichtenbedrijf Messagebird, dat eerder dit jaar in ­totaal 830 miljoen ophaalde, is dat ­record nu al gebroken.

Fintechbedrijven als Mollie staan sterk in de belangstelling bij investeerders. Vorige maand haalde het Amsterdamse beleggingsplatform Bux 67 miljoen euro op. De Amsterdamse branchegenoot Adyen is met een beurswaarde van 57,5 miljard euro en vorig jaar 175 miljard euro aan transacties een van de grootste fin­techondernemingen ter wereld.