Wéér een incident bij een examenstunt. Helpt een verbod? ‘Spreekt van wantrouwen naar de leerlingen’

Examenstunts hebben nogal een reputatie. Regelmatig lopen ze uit de hand, dus hebben sommige Amsterdamse scholen ze verboden, of organiseren ze alternatieven. ‘Pubers zijn vooral bezig met het hier en nu leuk hebben, niet met de consequenties.’

De examenstunt – of de ‘kolderdag’, zoals die in oud-Nederlands heet – wordt in de encyclopedie omschreven als ‘de laatste normale schooldag voor het eindexamen; de dag waarop de leerlingen bezit nemen van de school en de boel op stelten zetten’.

Soms eindigt dat ‘op stelten zetten’ echter met vernielingen, waarbij de politie zelfs weleens moet optreden. Dinsdag ging het nog mis op het Cartesius Lyceum in Amsterdam-West. Hoewel de examenstunt daar al jaren verboden is, renden leerlingen door het schoolgebouw terwijl ze met eieren gooiden, water in het rond spoten en vernielingen aanrichtten, aldus de school. Later werd het op het schoolplein ook vuurwerk afgestoken. De sfeer werd grimmig en de politie moest eraan te pas komen.

In het verleden ging het ook al eens mis op de Christelijke Scholengemeenschap Buitenveldert (CSB), waar in 2018 met zwaar vuurwerk, eieren en stenen werd gegooid. In 2019 gebeurde iets soortgelijks op het Amstelveen College. Die school staat sindsdien geen examenstunts meer toe.

Spastische reactie

Het Pieter Nieuwland College in Oost sloot woensdag uit voorzorg de deuren: volgens de school werden er vorig jaar na de examenstunt hoge kosten gemaakt bij het schoonmaken, geld dat ze dit jaar liever besteden aan onderwijs. Een woordvoerder wil echter niet van een verbod op de eindexamenstunt spreken. “Het is niet verboden, ze mogen van alles doen. Maar de school is gesloten, zodat er niets kan vies kan worden.”

Maryse Knook, directeur van Openbare Schoolgemeenschap Bijlmer, heeft met de leerlingen afgesproken ‘dat ze het niet gaan doen, omdat er in het verleden weleens gedoe is geweest’, zegt ze. “Er is altijd een klein groepje dat zich niet kan gedragen. Als alternatief organiseren we een mooi feest, daar hebben ze veel meer zin in.”

Volgens puberexpert Marina van der Wal is het een ‘spastische reactie’ van scholen. “Examenstunts zijn ooit ontstaan als een ludieke manier om afscheid te nemen van school en leraren op de hak te nemen,” legt zij uit. “Het spreekt natuurlijk van weinig creativiteit als het volledig uit de hand loopt, maar het spreekt ook van wantrouwen naar leerlingen als je het bij voorbaat verbiedt of zelfs de school sluit.”

Dat het vaak misgaat, heeft volgens Van der Wal twee redenen. Zo zijn pubers ‘vooral bezig met het hier en nu leuk hebben, niet met de consequenties’. “En ook niet met of hun lol consequenties heeft voor een ander. Dat hoort bij deze fase.”

Onderwerp voor maatschappijleer

Van der Wal ziet daarnaast dat pubers steeds meer leren ‘dat alles wat zij willen mogelijk is’. “Dat is heel erg op het individu toegespitst. En als kinderen hun hele leven heel erg vanuit het individu zijn benaderd, dan zijn ze ook minder bezig met de consequenties voor een ander. Uiteindelijk vormen die dingen samen een cocktail die ervoor kan zorgen dat het bij examenstunts uit de hand loopt.”

Kinderen zouden vanaf de brugklas zelf moeten leren nadenken over of iets verstandig is, stelt Van der Wal. “Het is al een teken als ze dat niet kunnen opbrengen.” Ook zouden scholen meer kunnen doen, zegt ze. “Het is verstandig om het al jaren van tevoren met leerlingen over examenstunts te hebben. Niet pas in de periode dat er druk op zit. Het zou bijvoorbeeld een mooi onderwerp zijn voor maatschappijleer.”

Leerlingen van het Metis Montessori Lyceum organiseerden deze week een schuimparty op het schoolplein. Ze ruimden zelf de troep op. Beeld Huseyin Asma (Metis Montessori Lyceum)

Natuurlijk zijn er ook leerlingen die het goede voorbeeld geven. In 2018 verschaften leerlingen van het Barlaeus Gymnasium zich toegang tot een braakliggend stukje terrein tegenover hun school door het slot van een hek door te knippen. Ze organiseerden er een klein festival. En deze week gaven leerlingen van het Metis Montessori Lyceum in samenwerking met de school een schuimparty op het schoolplein. Volgens directeur Huseyin Asma ruimden ze daarna zelf de troep op.

Scholieren van het Gomarus College in Groningen spanden de kroon. Zij vroegen in een enquête – als zogenaamde input voor een schoolquiz – waarvoor ze docenten ’s nachts wakker konden maken. En dus stonden leerlingen een paar weken later ’s nachts bij een leraar op de stoep met Vietnamese loempia’s, kreeg een ander biefstuk en gaf een docent midden in de nacht in zijn voortuin een economieles in zijn badjas. Ludiek.

