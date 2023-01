Wéér een incident bij café De Rab in Amsterdam-Zuid: ‘Ik denk steeds vaker aan verhuizen’

Politie ter plaatse na de explosie bij café De Rab in de Zeilstraat zondagavond. Beeld ANP/NieuwsFoto

Zondagavond hoorde Ana Beck, bovenbuurvrouw van café De Rab, ineens een harde knal. In de weerspiegeling van het raam aan de overkant van de straat zag ze vuur, recht onder haar woning. “Ik keek naar beneden en zag een kleine brand voor het café,” zegt ze. “Ik schrok me rot.”

Ook een andere buurman (die om veiligheidsredenen niet met zijn naam in de krant wil) was thuis op het moment van de explosie. Toen hij naar het raam snelde, zag hij nog net twee jongens op een scooter wegscheuren. Volgens een andere getuige zouden na de ontploffing nog twee andere verdachten te voet zijn gevlucht.

Beneden vond de buurman ‘iets dat leek op een brandbom’ en benzine op de grond. “We hebben geluk dat het pand niet helemaal in de fik is gevlogen,” zegt hij.

Volgens de politie lijkt het erop dat er een voorwerp in de deuropening van het pand is gegooid, dat vervolgens is ontploft. Er waren op dat moment twee personen aanwezig in het café, die het brandje snel wisten te blussen. Naast wat beschadiging aan het portiek, lijkt de schade mee te vallen. Er zijn geen gewonden gevallen.

Gevoel van onveiligheid

Toch zit de schrik er bij de buren goed in. Het is niet de eerste keer dat er een incident plaatsvindt bij het café: in oktober 2021 werd De Rab meermaals beschoten. Agenten vonden toen een bloedspoor en een gouden ketting bij het café. Afgelopen december werd in de buurt van het café een explosief aangetroffen.

De explosie van zondag was geen verrassing, zegt de verkoper van groentewinkel Zeil, die naast het café zit. “Ik heb er niks van meegekregen. Maar er gebeuren hier wel vaker gekke dingen.” Dat beaamt buurvrouw Beck. “Dit café moet dicht,” zegt ze. “Ik heb contact gehad met de politie, de gemeente en de makelaar. Het lijkt wel alsof er iets ergers moet gebeuren, zoals een grote brand of een dode, voordat ze de zaak sluiten.”

Het gevoel van onveiligheid is zó groot, dat een bovenbuurman na het vorige incident al is verhuisd. “Ik denk daar ook weleens aan, maar iets nieuws vinden is niet makkelijk in Amsterdam,” zegt Beck. “Bovendien: ik woon hier al twintig jaar! Het zou toch krom zijn als ik weg moet en een nachtcafé – dat helemaal niet past in deze buurt – mag blijven.”

