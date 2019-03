Weer de hoofdprijs voor een driesterrenhotel

Het driesterrenhotel met 254 kamers is voor bijna 43 miljoen euro gekocht door de Britse investeerder M&G.



Het hotel blijft uitgebaat worden door de Amsterdamse Vincent Hotel Group, die het kantoorpand in 2012 voor eigenaar IVG ombouwde tot hotel. Eind 2014 werd het voor 23 miljoen door IVG verkocht aan de Amerikaanse vastgoedinvesteerder Invesco, die het nu te gelde maakt.



De prijsexplosie van bijna twintig miljoen euro wordt vooral veroorzaakt door het steeds groter wordende tekort aan hotelvastgoed in de stad, vanwege de hotelstop van de gemeente. Daardoor stijgen de prijzen voor hotelgebouwen al een aantal jaar.



Belegging

In 2017 werd voor 1,3 miljard euro aan Amsterdams hotelvastgoed verkocht, vorig jaar voor bijna 800 miljoen.



Voor investeerders zijn de schaarse hotels interessant als belegging, omdat ze veelal voor zeker 20 jaar door hun uitbater worden gehuurd. Zo is er altijd zekerheid dat ze geld opleveren.



Voor M&G is het de eerste Nederlandse belegging. Het fonds heeft momenteel voor 473 miljoen euro in Europees vastgoed gestoken.